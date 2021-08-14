張哲瀚遊靖國神社 網轟精日分子 丟掉27代言

張哲瀚被爆出曾在日本靖國神社前合影。（取材自微博）

因演出電視劇「山河令」暴紅的中國男星張哲瀚，被爆曾參拜包括靖國神社在內的多個日本 神社，還曬過日本軍旗照片，被網友批評是精日分子，要他道歉退出娛樂圈。截至13日22時20分，包括娃哈哈、可口可樂 、淘寶、浪琴表、美寶蓮在內的27個品牌結束合作關係，張哲瀚的商務代言全部掉光。

來源：YouTube

綜合媒體報導，30歲的張哲瀚是演員兼歌手，曾飾演「瑯琊榜」等劇集，近期憑主演古裝劇「山河令」急速上位。據了解，張哲瀚是趙薇 旗下藝人。值得注意的是，趙薇曾因身披日本旭日軍旗拍攝電影宣傳片引發全網憤怒，一度被封殺。

張哲瀚被網友扒出的是他曾經去日本參加的一個婚禮上，和身分敏感的黛薇夫人（印尼前總統夫人，日本人）同席，而且婚禮地點還選在供奉侵華日軍戰犯的乃木神社，張哲瀚曾在此神社前拍照，另外他還曾自己Po出疑似在靖國神社的照片。

張哲瀚朋友隨即在ins道歉並為張哲瀚澄清：「乃木神社是很多日本結婚的人會選擇的場所，我們並沒有做詳細的調查，也並不了解場所的背景」、「非常抱歉給我們的嘉賓朋友帶來麻煩，也對因我們場地選擇而受到傷害的朋友一併真誠道歉」。

張哲瀚則在13日中午發文致歉，表示「為曾經無知的自己而羞愧」，並說道：「我不親日，我是中國人！我深愛我的祖國」等道歉內容。

大部分網友似乎對張哲瀚的道歉並不埋單，認為怎麼可能不清楚靖國神社的意義，頻頻喊「滾」，但也有粉絲認為「接受批評，知錯就改」、「這次真的做錯了，希望以後能更謹慎」。

有網友爆料，張哲瀚沒紅的時候，代言只有一、二個，後來暴紅，代言升到20多個，他的代言費用總合在人民幣3000到6000萬元之間。在張哲瀚愛國立場被質疑後，娃哈哈、京都念慈庵、JBL、可口可樂等品牌緊急避嫌，紛紛刪除與其相關的物料，或撤下置頂內容。13日當日晚，張哲瀚所代言的各大品牌均紛紛「排隊」官宣終止與其合作；距離他正式發文道歉過去不到10小時，身上的27個商務代言已經全部掉光。接下來，張哲瀚可能要付出一筆不小的違約費用。