江蘇疫情延燒 中研擬打第3針？發布試驗研究

臨近暑假結束新學期開學，中國積極為青少年學生施打新冠疫苗。圖為貴州丹寨縣的接種點為學生族群打疫苗。（新華社）

中國12日通報新增81宗新冠肺炎確診個案，其中61宗為本土個案，當中的江蘇揚州新增37例仍為重災區。目前，揚州成為本輪疫情 本土確診最多的城市，累計確診病例已達485宗，國務院副總理孫春蘭已前往揚州指導疫情防控工作。目前，是否施打第3針以加強防疫已展開研究。醫藥業界人士認為，接種3劑可大幅度提高疫苗 保護效果。

專家表示，揚州疫情之所以持續發酵，主要涉及兩個重要的傳播節點，包括揚州一號確診病例頻繁活動的棋牌室傳播鏈和廣陵區灣頭鎮聯合村檢測 點，後者的聚集性疫情已導致至少35人感染，並出現三代傳播。昨天揚州市新增3個高風險區，另有9地調整為中風險地區。揚州市主城區已啟動第6輪大規模核酸檢測。

為加速找出確診者與感染者，揚州市在國際展覽中心建成大型「方艙實驗室」。實驗室分為兩組、共計12個氣膜艙，可實現從試劑配置、加樣、提取、擴增自動化，自動分析到出報告的核酸標本檢測全流程信息化。

該實驗室兩組硬氣膜艙日檢測最高可達15萬管，按10混一的採樣方式（混採），每天可檢測150萬人份，大大提升揚州的核酸檢測能力。

此外，河南鄭州12日下午2時起，開展全市第二輪重點人群核酸檢測，預計13日中午前完成採樣。鄭州第一輪重點人群核酸檢測，超過62萬人接受採樣，檢出2宗陽性個案。

在施打疫苗方面，中國加快施打疫苗的速度。截至8月10日，全國已經接種新冠疫苗破18億劑次。是否施打第3針以加強防疫亦已展開研究。

獲世衛認證的國藥、科興新冠滅活疫苗，日前各別發布了關於加強針（第3針）研究的相關試驗數據，覆蓋人群包括3至17歲未成年人、18至59歲成年人以及60歲以上成年人。試驗結果均顯指出，接種加強針的安全性與耐受性良好，未見嚴重不良反應，並能夠誘導較強的抗體反應。

香港文匯網報導，醫藥業界人士認為，接種3劑可大幅度提高疫苗保護效果，面對變異毒株，從長遠角度而言，在條件允許的情況下，接種第3劑能強化對抗新冠病毒的能力。