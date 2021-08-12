阿里性侵案 違規辦房卡？ 酒店：得到女員工確認

阿里巴巴性侵案，酒店房卡引發關注。（取材自北京商報）

阿里巴巴高管涉嫌聯合商家侵犯女下屬一案，鬧得沸沸騰騰，關鍵爭議點的酒店房卡，到底有沒有被偷辦？目前相關調查仍在進行，新聞持續發酵。

紅星新聞報導，阿里巴巴涉事女員工自述，在前往山東省濟南市出差時，她的領導王某文（花名「曲一」）要求她陪濟南華聯的商家喝酒，被灌酒後遭到客戶猥褻。她還稱，在醉酒後，商家的一名女員工和王某文送她回到酒店。

涉性侵女員工的阿里巴巴主管。（取材自微信）

監控顯示，在女員工離開後，王某文到酒店前台偷偷辦了她的房卡，四次進出她的房間，最長的一次呆了20多分鐘。

在整個事件的發酵過程中，一個關鍵爭議點是酒店的房卡，引發各界好奇，涉事酒店為亞朵輕居酒店（濟南西站國際會展中心），其背後的公司是上海亞朵商業管理集團有限公司。

8月10日晚，亞朵集團在其官方微博 回應稱，經核查，不存在違規辦理房卡的情況。8月11日下午，亞朵集團再次發聲明回應，經過反覆內部調查確認，前台工作 人員是在得到該女士確認的情況下，按照同住手續給該男士辦理的房卡，並進行了身份登記和公安 信息上傳。

濟南市公安局工作人員表示，「（這屬於）社會上的消息，以最終的警情通報為準。」，現無官方渠道認可亞朵酒店操作未違規，相關情況會再核實。