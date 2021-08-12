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想回安徽老家…男用空瓶+木板 自製救生衣渡長江

中國新聞組／上海12日電
安徽籍男子朱某以一塊小木板加上放滿空礦泉水瓶的背包，自製成「救生衣」欲橫渡長江回安徽老家，因體力不支被救起。（取材自紫牛新聞）
安徽籍男子朱某以一塊小木板加上放滿空礦泉水瓶的背包，自製成「救生衣」欲橫渡長江回安徽老家，因體力不支被救起。（取材自紫牛新聞）

安徽男子朱某因行李遺失，無法提供核酸檢測證明而滯留江蘇。情急之下，他竟然自製「救生衣」，欲橫渡長江回安徽老家，幸好被巡查的工作人員發現，趕緊將他從水中救起。

來源：YouTube

揚子晚報報導，朱某今年7月從老家安徽淮南到蘇州打工，其間不慎遺失身分證、錢包等行李。受疫情影響，各企業招工都要求提供核酸檢測證明，沒有身分證件和核酸檢測證明的朱某，在蘇州「四處碰壁」，於是便想到無錫試試手氣，但還是找不到工作。

朱某想回安徽老家，又因沒有身分證無法購買火車票。日前，他騎著單車從無錫出發，經過常州時，因單車騎壞了，索性將隨身物品全部扔了，最後只留下行李包和一件衣服，步行上百公里，四天後到達句容與南京交界處。此時，被卡口工作人員告知，受Delta毒株疫情影響，進入南京必須持有48小時內的核酸檢測報告。

朱某抱塊木板和幾個礦泉水瓶欲橫渡長江。（取材自現代快報）
朱某抱塊木板和幾個礦泉水瓶欲橫渡長江。（取材自現代快報）

再度碰壁的他便想出游過長江到江北去，然後再從江北設法回安徽老家。

於是，他從江邊撿了一塊小木板，將背包裡面放滿空的礦泉水瓶，打造自製「救生衣」，計畫借助空瓶的浮力橫渡長江。

民警帶著朱某進行身體檢查和核酸檢測採樣，隨後送往鎮江市救助站。（取材自紫牛新聞）
民警帶著朱某進行身體檢查和核酸檢測採樣，隨後送往鎮江市救助站。（取材自紫牛新聞）

此時，長江正值汛期，江水湍急。下水後，朱某隨著起伏的江水晃來晃去，折騰幾下就沒有力氣，眼看就要滅頂了，幸好巡邏人員及時發現將他救起。目前，朱某已被送往鎮江市救助站，等待進一步救助。

朱某。（取材自紫牛新聞）
朱某。（取材自紫牛新聞）

檢測 工作 疫情

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