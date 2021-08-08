奧運太好看 中國3名太空人在太空中也追賽事

中國3名太空人在太空中也追賽事。取材自央視新聞

中國 神舟十二號載人太空船於6月17日發射升空。當天，聶海勝、劉伯明、湯洪波順利進入天和核心艙。截至8日，三名太空人 已經太空出差53天。

他們能看到奧運 會嗎？這是許多大陸網友的疑問。微博號「@我們的太空」回覆稱，技術上是可以的。

7日，媒體連線太空站得知，三名太空人不僅能看奧運，太空人湯洪波稱，觀看體育賽事，也為太空生活增添了很多樂趣。

央視新聞「奧運1+1」節目指，太空人可在太空站裡面，透過電腦螢幕看奧運賽事直播。也就是說，聶海勝他們能夠在中國太空站內，見證那些中國健兒的奪金時刻和精彩瞬間，第一時刻與地面共享喜悅。

3名太空人還錄製了視訊，透過央視分享了他們觀看奧運的感受。

「雖然我們的太空生活很忙，但我們也會在每天休息的時候，通過電視收看奧運會。」湯洪波說，這也為我們的太空生活增添了很多樂趣。

劉伯明說，奧運會的比賽都很精彩，特別是有中國運動員的比賽。我們都很關注。「中國運動健兒挑戰自我，取得了很多優異的成績，創造了很多新的紀錄，振奮了國人的自豪感和榮譽感，我們由衷為他們高興。」

聶海勝一開口就是「奧運迷」了。他說，這次奧運會提出了更快、更高、更強——更團結的新格言。有競爭、有交流、有拚搏、有奮鬥、有歡笑、有淚水。這就是奧林匹克的秘密。