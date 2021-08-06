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教育部：疫情中高風險區 秋季暫緩開學、返校

記者林則宏、賴錦宏／綜合報導
為下學期順利開學做準備，各地近期陸續為中學生接種新冠疫苗。圖為湖南長沙一所高中學生5日返校施打疫苗。(中新社)
為下學期順利開學做準備，各地近期陸續為中學生接種新冠疫苗。圖為湖南長沙一所高中學生5日返校施打疫苗。(中新社)

面對各地新冠疫情持續升溫，教育部宣布疫情中高風險地區學校暫緩開學、中高風險地區學生暫緩返校，以確保教學的開展是有序、健康和安全的。北京也發出「非必要、不舉辦」公告，原訂8月舉辦的世界5G大會、北京國際電影節活動都延期，以堵塞疫情防控漏洞。

中國目前已有17個省份報告現有本土確診病例或無症狀感染者，現有疫情高風險地區5個，中風險區167個。高風險地區分別為雲南1個、江蘇2個、河南1個、湖南1個；中風險地區分布在12個省份，其中江蘇92個、河南28個、湖南25個。

在國務院5日下午召開的疫情防控記者會上，體育衛生與藝術教育司副司長劉培俊坦承，當前疫情形勢嚴峻複雜，確實給今年全國學校的秋季學期開學帶來不確定性。

他表示，目前各地疫情不同，因此具體開學時間的安排、方式的選擇，以及疫情防控措施和教育教學的安排，各地要按「一省一案」、「一校一策」、「因校施策」原則，確保適應不同的情況，實事求是做好開學的安排。

劉培俊說，鑒於目前疫情發展的不確定性，如果到了開學的時候仍有中高風險地區，那麼開學的安排按照以往的經驗和慣例，中高風險地區學校暫緩開學、中高風險地區學生暫緩返校。

香港文匯網報導，原訂8月在北京舉辦的世界5G大會和北京國際電影節已發布延期舉辦的相關通知。將待疫情常態化後再行舉辦。

 北京市文化和旅遊局一級巡視員周衛民5日在疫情防控工作會上強調，暫緩新審批在體育場館等場所舉辦的大型演出活動，已獲得批准但尚未舉辦的，演出活動延期舉辦。

報導指出，湖北武漢5日通報，武漢市全員核酸檢測完成採樣903.9萬人，完成檢測378萬人。發現3例確診病例，12例無症狀感染者。荊門也通告新增2例新冠肺炎確診病例。

遼寧省大連市5日發布通知，自即日起，關閉易發生公共聚集的社區活動場所、社區養老服務中心、浴池、麻將館等。

大連市關閉易發生公共聚集的社區活動場所、社區養老服務中心、浴池、麻將館等。（新華...
大連市關閉易發生公共聚集的社區活動場所、社區養老服務中心、浴池、麻將館等。（新華社）

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