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湖南16口同屋隔離 意外吃出「網紅之家」

中國新聞組／北京6日電
在蔡婷家隔離的家人和親友。（取材自澎湃新聞）
在蔡婷家隔離的家人和親友。（取材自澎湃新聞）

湖南為阻止Delta病毒持續擴散，居家隔離成為新日常，有一家人和親戚共16口人，被迫住在同一個屋子裡隔離，光是早餐就可以吃掉40多個包子，這家人意外在網路上暴紅，成了「網紅之家」。

網易新聞報導，湖南蔡婷一家六口住在小區內，夫妻倆平時就熱情好客。日前表姐蔡燁一家從雲南昆明回來探親，蔡婷便約上表哥、表妹、兩個朋友來家聚。卻被告知小區有疑似病例，所有人必須原地隔離。一家16口，包括10個大人、6個小孩，必須在這間128平米的房子裡隔離七天。

意外共同隔離的16人，成為「網紅之家」。圖為家中的孩童。（取材自澎湃新聞）
意外共同隔離的16人，成為「網紅之家」。圖為家中的孩童。（取材自澎湃新聞）

「一開始沒想到會碰上疫情，後面也沒想到因為居家隔離居然上了熱搜。」蔡婷說，剛開始時很混亂，「家裡從來沒住過這麼多人」。白天，大人們的主要任務是準備大家的伙食，光是早餐就吃掉40多個包子。丈夫擅長烹飪，就擔任廚師長，其他人就負責挑菜、洗菜、切菜以及餐後的收拾工作。蔡婷說，每一頓都要用5升的電飯煲煮一大鍋飯，再做七八個菜，頓頓都能吃光，吃飯時大家都要排著隊打飯。而她的媽媽照顧大家的生活起居，是「總司令」。

隔離期間，蔡婷家的餐食。（取材自澎湃新聞）
隔離期間，蔡婷家的餐食。（取材自澎湃新聞）

房間不夠，床鋪不夠，大人們就打地鋪睡在地板上。空調24小時開著，只要不停電，就不怕。

「人多力量大，做事的人多，吃得也多。」蔡婷說，光是早餐就吃掉40多個包子，她隨手拍影音上傳網路，一下子驚呆網友。平時每餐七、八道菜都會被吃個精光。

親友們知道他們一家在隔離狀態，不時會送新鮮蔬菜送到小區門口，再由志願者送上門。一日，寄送來七大袋食物，志願者搬不動，只好用電動車馱著搭電梯上樓。

蔡婷還會拍攝大家日常生活的小視頻，發到抖音上，吸引許多網友瀏覽、點讚，粉絲數竟日增5000多人，迅速成為當地的「網紅」。

疫情 電動車 電飯煲

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