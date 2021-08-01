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東奧／參奧最差戰績 女排無緣8強 郎平道歉：我負主責

中國新聞組／北京1日電
7月31日，在東京奧運會女子排球小組賽中，中國隊以3：0戰勝義大利隊。圖為中國隊球員進行攔網。(中新社)
7月31日，在東京奧運會女子排球小組賽中，中國隊以3：0戰勝義大利隊。圖為中國隊球員進行攔網。(中新社)

尋求衛冕冠軍的中國女排在東京奧運小組賽吞3連敗後，昨天已確定提前出局，無緣進入8強賽，創下1984年參加奧運以來的最差戰績。主帥郎平賽後哽咽地向中國球迷道歉並表示，由她負主要責任；她並稱覺得教練一職做得真的太累了，隱約透露自己在本屆賽會後可能會離開球隊。有網民鼓勵「三年後再戰」，相關話題一度衝上熱搜。

中國女子排球隊在東京奧運中表現低迷，在接連敗給土耳其、美國與俄羅斯後，拿下對戰義大利的首勝，但即時未來可能打敗阿根廷，仍因土耳其、俄羅斯的比分而被宣告提前出局。

中央社報導，中國曾先後在1984年、2004年、2016年3次奪得奧運冠軍，戰績輝煌。此前中國女排最差戰績出現在1994年的世錦賽，當時是第8名。這次東京奧運刷新了中國女排戰績最差紀錄。主要原因是陣中的「絕對主力」朱婷受到傷勢影響表現不佳，其他球員狀態也不好。

中新社報導，主帥郎平昨天在中國女排以3：0擊敗義大利隊後哽咽地說：「沒想到這麼早出局，出現這個意外，我負主要責任」，不能因為無緣8強就否定了隊員們過去兩年的了努力。「感謝全國球迷，說聲對不起，確實沒打好，球迷們對我們有期待，我作為教練員，工作沒有做好，沒有做到位」，郎平說。

郎平賽後接受澎湃新聞專訪時表示，雖然這次比賽，隊員們沒有把訓練中的所有東西打出來，但很多球員是有進步的；「我覺得可能就是我們教練的工作沒做好，大家包袱比較重，遇到困難的時候就是想千萬不能輸，真的是心理壓力太大了」。

郎平說，帶領運動員完成使命，她覺得非常光榮。「但是我覺得幹得真的是太累了，也應該休息休息。另外我們也有很多年輕的優秀教練，我們應該讓他們帶領新的中國女排往前衝」。

中國女排戰績事件引爆輿論，香港01報導，有評論員直言中國女排正在遭遇最低谷，也有人仍給予鼓勵，「三年後再戰」的話題衝上熱搜。不少老球迷願意再給中國女排一次機會：「我們會不離不棄，那個輝煌的中國女排會再回來的」。

澎湃新聞刊出評論指出，此前，郎平已確認東京奧運會就是她在中國女排帥位上的收官之戰，雖然郎平的「最後一舞」有些遺憾，但她帶給這支球隊的財富將一直陪伴中國女排。

圖為中國女子排球隊主教練郎平在場邊。(中新社)
圖為中國女子排球隊主教練郎平在場邊。(中新社)

中國 東京奧運 義大利

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