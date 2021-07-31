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Delta變種突破中國防線 蔓延8省22地 逾200人確診

南京疫情病毒源來自俄航班 清潔員打掃不慎感染

中國新聞組／北京31日電
南京祿口機場這波感染源頭查明，是清潔員清掃俄羅斯入境的CA910航班時感染。圖為日前上海防疫人員等待國際航班抵達。（中新社）
南京祿口機場這波感染源頭查明，是清潔員清掃俄羅斯入境的CA910航班時感染。圖為日前上海防疫人員等待國際航班抵達。（中新社）

南京祿口國際機場這次蔓延8省22地的新冠疫情是如何發生的？南京市疾控中心副主任丁潔30日通報，應該是機場清潔人員10日在打掃一架來自俄羅斯的航班時不慎感染所致。

江蘇現代快報報導，南京30日舉行記者會，通報新冠肺炎疫情防控相關情況。南京市疾控中心副主任丁潔表示，目前已完成本這次土疫情相關的52個病例的病毒基因測序工作，均屬於Delta毒株；病毒基因組序列高度同源，提示是同一個傳播鏈。

丁潔說，本次疫情早期報告的機艙清潔人員病例的基因序列，與10日俄羅斯入境的CA910航班報告的1例輸入病例的序列一致。

丁潔指出，通過調查發現，這些清潔員工參加了CA910航班的機艙清掃。工作完成後，因為防護洗脫不規範，可能造成個別清潔員感染，進而在清潔員工之間擴散傳播。

此外，外包公司的清潔員同時負責國際和國內航班的垃圾清運，機場其他工作人員因接觸清潔員或被汙染的環境也遭感染。

另據香港明報報導，國務院副總理孫春蘭30日率隊赴南京指導防疫。此外，廈門機場亦出現新的國際航班關聯本土疫情。

據報導，南京疫情30日已蔓延8省22地，江蘇省衛健委通報，29日全省新增22人染疫，本土18宗確診個案包括南京市13宗、淮安市1宗、揚州市4宗；無錫市和淮安市各有1宗及3宗本土無症狀感染。國除江蘇外，湖南和北京29日分別新增2宗及1宗個案。重慶30日另通報兩宗新增確診。

圖為南京祿口國際機場在傳出疫情後，日前對航站大廳進行消毒。（新華社）
圖為南京祿口國際機場在傳出疫情後，日前對航站大廳進行消毒。（新華社）

疫情 機場 工作

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