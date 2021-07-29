媒體轟「犯低級錯誤」 南京疫情蔓延6省11市

南京本土疫情仍在持續，傳播鏈已蔓延6省11市。圖為醫護在南京社區為小朋友進行核酸檢測取樣。（新華社）

本報系聯合報報導，江蘇南京本土疫情 仍在持續，官方28日通報全中國新增確診病例86例，其中本土病例55例，南京就有47例及1例無症狀感染者。健康時報指出，南京爆發此次疫情，只因祿口機場 犯了一個「很低級的錯誤」：未將負責境外和境內航班的清潔人員區分管理。

南京疫情不斷擴散至其他省分。南京疫情傳播鏈已經涉及6省11市，廣東中山、遼寧瀋陽、安徽和縣、江蘇宿遷、四川綿陽、安徽蕪湖、廣東珠海、四川瀘州、四川成都、遼寧大連、湖南常德6省11市報告的相關聯感染者，南京本輪疫情感染者總共至少達170人。

澎湃新聞報導，南京市衛健委副主任楊大鎖昨在疫情防控記者會上通報，27日，南京新增本土確診病例47例，以及無症狀感染者一例。新增病例主要集中在南京祿口機場及周邊地區，且已發現有多起群聚性疫情。

自7月20日至27日，南京市累計報告本土確診病例達153例。能否在最短時間內發現所有感染者，並控制住蔓延態勢是此波南京本土疫情防控的最大考驗。

據報導，大連近日新增的一例確診病例及三例無症狀感染者、成都新增的三例本土確診病例，近日均曾去湖南張家界旅遊。大連的感染者曾途經南京祿口機場，又到湖南張家界、鳳凰古城旅遊，還曾在西安咸陽轉機。

據成都市衛健委28日通報，成都新增的三例本土確診為一家三口，3人17日自成都搭機前往長沙，並到張家界市旅遊，在張家界與大連的感染者有交集。27日晚間，常德市發現一名與成都確診者有接觸史的民眾，初篩結果為陽性。為此，張家界旅遊官方客服處28日公告，因為疫情原因，張家界魅力湘西劇場從昨起停演關閉一周。

南京此波本土疫情是20日在定期檢測 中發現有機場清潔人員確診開始，據健康時報指出，南京目前的本土感染者主要都是祿口機場清潔、客艙清潔人員、地勤人員等工作人員及關聯病例，這次之所以出了這麼大的問題，原因在於，沒有將負責境外和境內的清潔人員區分開，「無論是機場還是外包公司，都逃脫不了責任」。