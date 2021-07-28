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南京疫情擴5省 傳播鏈增至126人 都是Delta病毒惹的禍

記者賴錦宏林汪靜／綜合報導
南京市疾控中心指，此次疫情多與南京祿口機場相關。（中新社）
南京市疾控中心指，此次疫情多與南京祿口機場相關。（中新社）

南京疫情形勢仍然嚴峻，中國26日再增31宗本土確診病例，均來自江蘇。截至26日24時，中國已有5省9地報告有南京旅居史的新冠感染者，南京已經連續一周新增本土新冠確診病例，南京疫情傳播鏈並已達到126人。

南京27日通報，引起本輪疫情的病毒株是印度變種Delta病毒。此次疫情多與南京祿口機場高度相關，主要是祿口機場保潔、客艙保潔人員、地勤人員等工作人員及關聯病例。據媒體報導，機場出現的清潔人員是外包公司的工作人員。

中國目前已有5省9地報告有南京旅居史的新冠感染者。據微信公眾號「大連發布」消息指出，遼寧省26日新增3例本土無症狀感染者；四川省瀘州市江陽區26日新增一例新冠肺炎無症狀感染者；安徽省25日蕪湖新增一例無症狀感染者，當日，廣東省珠海也新增一例本土無症狀感染者，為南京返粵人員。截至25日24時，遼寧省瀋陽市已報告四例本土新冠感染者，兩例為確診病例，皆在近期有南京旅居史。另，兩例無症狀感染者為確診病例的密切接觸者。至此，南京疫情傳播鏈已經達到126人。

南京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部27日通告，進一步落實疫情防控措施，全市零售藥店暫停向市民銷售(含網路銷售)退熱、止咳、抗病毒和抗生素等「四類藥品」。

據新華社報導，通告要求，嚴格大型活動管理，非必要不開展線下節慶和大型會議、聯歡、體育比賽等活動，倡導喜事緩辦、喪事簡辦，減少聚餐，實行分餐制、用公筷，減少堂食，嚴格控制聚餐人數，鼓勵採用到店自取、外賣訂餐，各單位食堂實行測溫進場、分批分時段就餐等防控措施。

南京將暫停KTV、電影院、健身房、室內游泳館、酒吧、洗浴場所、麻將館、棋牌室等密閉場所營業，暫停培訓機構(含託管)線下服務。農貿(集貿)市場、藥店、批發市場、商場超市等重點場所要落實限流等管控措施。

南京將切實加強對保潔、保安及餐飲、計程車(網約車)司機、快遞從業人員等重點群體的防控管理。個人非必要不外出，非必要不離開南京，嚴格落實勤洗手、戴口罩、常測溫等個人防護措施，出現發燒、咳嗽、腹瀉、乏力等症狀，應及時到醫療機構發熱門診就醫，途中避免乘坐公共交通。

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