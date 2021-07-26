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詆毀東奧中國選手 65微博帳號被封鎖

中國新聞組／北京26日電
新浪微博發出公告，稱因為「惡意詆毀侮辱我國奧運選手」，65個帳號被禁言，並刊出這些帳號的暱稱與粉絲數。（取材自微博）
新浪微博發出公告，稱因為「惡意詆毀侮辱我國奧運選手」，65個帳號被禁言，並刊出這些帳號的暱稱與粉絲數。（取材自微博）

東京奧運正在舉行，相關新聞一再登上中國微博熱搜，全民愛國心高漲。新浪微博昨天發出公告，稱因為「惡意詆毀侮辱我國奧運選手」，65個帳號被禁言，並完整刊出這些帳號的暱稱與粉絲數。

新浪微博公告表示，「站方發現部分帳號在評論區對我國奧運選手進行惡意詆毀、侮辱攻擊，造成惡劣影響」。依據「微博社區公約」等相關規定，對涉事帳號做出禁言90天至180天的處置，同時清理攻擊評論35條。

公告稱，「每位奧運健兒都是為國出征，代表了中國風格與中國精神」。表示這些選手多年來積極備戰付出了常人難以想象的艱辛，在賽場上揮灑汗水淚水，為國爭光，這都是愛國的最好證明，也是對奧運精神的最佳代言。

公告說，站方還將繼續深入排查相關內容，對詆毀、造謠、侮辱攻擊奧運代表團成員的有害訊息，一經發現將嚴肅處置並公告。

中國奧林匹克委員會也轉發公告表示：「拒絕網路暴力！弘揚正能量，為中國奧運健兒加油！」這則公告與相關轉貼下面幾乎全是支持留言，許多網友稱罰得太輕，認為應該永久註銷帳號，甚至有人提議將「詆毀侮辱」中國奧運選手的人列入徵信，還有人說應該槍斃。

東京奧運 中國 微博

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