東奧首金 中國楊倩是清華學霸 賽前還美甲

東京奧運 女子10公尺空氣步槍在日本時間24日的決賽，中國 女將楊倩摘下金牌，拿下本屆東奧第一金。不少收看比賽的觀眾也注意到楊倩的指甲，原來，她為了奧運還做了美甲。

楊倩奪得金牌接受媒體訪問稱，自己非常激動、非常開心。「最後一槍時特別緊張，在盡力調整和控制好自己的情緒。接下來還有比賽，我還要繼續調整。」 楊倩奪得東京奧運首枚金牌。（新華社）

新京報報導，楊倩今年21歲，浙江寧波人，小學4年級就展現出不俗的射擊天賦。自全國青少年錦標賽、省運會、全國青少年運動會，零基礎入隊的楊倩成長迅速，並在多項中國青少年比賽中嶄露頭角。進入清華附中馬約翰特長班，被清華大學射擊隊特招，一步一個腳印，楊倩在2019年敲開了國家隊大門。

「女子氣步槍就是首金的代言人，對我來說也是一種榮幸。當運動員時第一次參加奧運會就是爭奪首金，當教練也是，這是其他項目無法體驗的。」中國射擊隊教練杜麗拿到雅典奧運會首金時22歲，此時的楊倩僅有21歲。