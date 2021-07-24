哈薩克女旗手 讓中國網友驚艷：顏值和裝束太仙了

哈薩克代表團女旗手奧莉加·雷帕科娃的顏值讓中國網民折服，直嘆「實在太仙了」。（取材自澎湃新聞）

東京奧運 會開幕式23日晚還在進行，中國 網友就被哈薩克代表團女旗手奧莉加·雷帕科娃的顏值折服了。網友感嘆「雷帕科娃這顏值和裝束，實在太仙了。」值得一提的是，雷帕科娃如今已經是兩個孩子的母親了。

綜合媒體報導，雷帕科娃今年36歲，曾獲得北京 奧運會女子三級跳遠亞軍、倫敦奧運會該項目冠軍。雷帕科娃的孩子在她的影響下，也走上了練習田徑的道路。

雷帕科娃8歲開始參加田徑運動，2007年開始參加跳高比賽。在2016年的里約熱內盧奧運會上，她在三級跳遠比賽中獲得銅牌，這使她成為繼2012年奧運會和2008年奧運會分別獲得金牌和銀牌之後，第一位代表哈薩克獲得三枚奧運獎牌的運動員。她也是第一位代表哈薩克獲得一枚以上奧運獎牌的運動員。 雷帕科娃已經是兩個孩子的母親。（取材自澎湃新聞）

更早之前，在2007年泰國曼谷舉行的世界大學生運動會上，雷帕科娃在跳遠比賽中獲得金牌，成為第一位在世界大學生運動會上獲得田徑金牌的哈薩克運動員。

雷帕科娃的丈夫丹尼斯·里帕科夫也曾代表哈薩克參加田徑比賽，並在2003年南韓大邱世界大學生運動會400米比賽中獲得銀牌。她的女兒阿納斯塔西婭在哈薩克參加國家青少年田徑比賽。

雷帕科娃曾在接受媒體採訪時說：「我真的很喜歡我的運動。運動就是我的生命，我喜歡競爭的感覺。」