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中國最缺工職業 營銷員、餐廳服務員、保安排名前三

記者林則宏／即時報導
圖為河北省衡水市今年5月初舉行的民營企業「百企千崗」招聘會。新華社
圖為河北省衡水市今年5月初舉行的民營企業「百企千崗」招聘會。新華社

中國人力資源和社會保障部（簡稱「人社部」）公布今年第2季中國招聘大於求職「最缺工」的100個職業排行榜，其中排前五名的依序為：營銷員、餐廳服務員、保安員、保潔員及市場營銷專業人員。

人社部這份排行榜是根據中國全國102個定點監測城市公共就業服務機構所提供的數據彙整而成。按中國「職業分類大典（2015版）」分類標準，100個職業中，39個屬於「生產製造及有關人員」，38個屬於「社會生產服務和生活服務人員」，17個屬於「專業技術人員」。

其他則分屬「辦事人員和有關人員」、「黨的機關、國家機關、群眾團體和社會組織、企事業單位負責人」和「不便分類的其他從業人員」。

人社部指出，和今年第1季相比，本期排行有幾大特點。首先是招聘需求和求職人數季比均有所減少。從「最缺工」的100個職業來看，招聘需求人數從第1季的166.5萬人減為153.8萬人（下降7.63%）；求職人數則從第1季的60.9萬人減為51.7萬人（下降15.11%），市場總體供求關係仍然偏緊。

其次是高技能人才短缺現象較為明顯。新進榜的30個職業近半數與製造業、信息傳輸、軟體和信息技術服務業等行業相關，所需專業化程度要求較高。

例如：「儀器儀表製造工」就擠進排行榜的前十名，「智能製造工程技術人員」、「工具鉗工」、「多晶矽製取工」、「通信工程技術人員」、「自動控製工程技術人員」也是新進榜的職業。

此外，「機修鉗工」、「沖壓工」、「金屬熱處理工」等職業短缺程度有加大趨勢。

第三是生活服務業相關職業需求依然旺盛。除持續位居前十名的「保潔員」、「餐廳服務員」、「家政服務員」外，「美容師」、「嬰幼兒發展引導員」、「養老護理員」等職業排位上升，短缺程度也有加大趨勢。

另，排名前十的職業第2季略有變化，本期「市場營銷專業人員」、「商品營業員」、「儀器儀表製造工」進入前十，「客戶服務管理員」、「汽車生產線操作工」、「包裝工」則退出前十。

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