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撿到2公斤價值80萬黃金 高鐵車長急瘋了

中國新聞組／北京19日電
列車長王斌正巡視檢查車廂。（取材自猛獁新聞）
列車長王斌正巡視檢查車廂。（取材自猛獁新聞）

鄭州客運段高鐵三隊的一名列車長王斌，日前撿到了價值百萬的一箱黃金，足足有兩公斤。嚇得他趕緊透過系統查詢旅客信息，幸好旅客還沒出站，經確認身分後，這一箱金飾終於物歸原主。

猛瑪新聞報導，這列鄭州東至南陽東的G7973次列車抵達終點後，王斌像往常一樣，對列車進行最後一遍巡視檢查。但當他走過7車時，發現座位行李架上方，有一個不起眼的小紙箱，並且膠帶纏繞多層，王斌車長及時通知列車安全員及車站值班員一同開啟，打開箱子一看，發現是整整一箱的黃金首飾，一看就價值不菲。

現場清點發現的黃金首飾。（取材自猛獁新聞）
現場清點發現的黃金首飾。（取材自猛獁新聞）

考慮到旅客找不到箱子肯定很著急，王斌一刻也不敢耽誤，立刻經列車交互系統查詢旅客信息，通知車站工作人員尋找旅客。此時，旅客也正在焦急的尋找自己的箱子。

好在這位旅客並未出站，由於物品貴重，王斌絲毫不敢大意，經過仔細核對，該箱子確實是這位旅客丟失，箱子內物品齊全，經過旅客確認後，將這箱整整2公斤、價值80多萬（人民幣，約12萬美元）的黃金首飾順利交還給旅客。

箱子失而復得，旅客對王斌及乘務人員連聲稱謝，「真的要感謝王車長，不是他的幫忙，我現在都不知道咋辦」。

鄭州高鐵列車長王斌在車上撿到整整2公斤、價值80多萬的黃金首飾。（取材自猛獁新聞...
鄭州高鐵列車長王斌在車上撿到整整2公斤、價值80多萬的黃金首飾。（取材自猛獁新聞）

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