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14歲山東女孩身高 追平姚明

中國新聞組／北京16日電
張子宇打小開始就比同齡人高人一頭。（取材自齊魯晚報）
張子宇打小開始就比同齡人高人一頭。（取材自齊魯晚報）

「14歲女孩身高2米26獨霸籃下」近日一度登上微博熱搜第一。

來源：YouTube

綜合媒體報導，近日，在全國U15籃球聯賽女子組決賽中，身高追平姚明226公分的14歲山東女孩張子宇獨霸籃下，暴砍42分25籃板6蓋帽，幫助山東西王隊奪冠。

張子宇從小就比同齡人高人一頭，一年級時，她的身高為160公分。小學六年間，張子宇幾乎每年都能長高10公分左右，六年級身高就達到211公分。

除了身高，張子宇還有先天優勢，她出自於籃球世家，她的父母都曾是職業籃球運動員，父親身高2米13，母親是前女籃國家隊成員于瑛，身高1米98。

于瑛說，在孩子五歲的時候，第一次來到球場，主動提出要和爸爸進行攻防比賽，在爸爸持球的同時，子宇瞬間將小手高舉，做出專業運動員才會有的防守姿勢。孩子本能的反應，讓長期從事籃球訓練教學的媽媽喜出望外，孩子可能還真是塊打球的料，張子宇自己也在8歲的時候就接觸籃球，開始了正規訓練。

張子宇在班裡的人緣是公認的好，在老師眼中張子宇也是一位品學兼優的好孩子，而且興趣廣泛，美術、音樂、舞蹈都有不錯的表現。張子宇的偶像是NBA巨星詹姆斯和哈登，在小學畢業之後她也加盟了籃球名校清華附中。

有網友感嘆，「這身高跟同齡人打籃球不跟玩兒一樣」、「 一人抵得上一支球隊啊」。有網友對她的未來充滿期待，「希望她能成為下一個姚明，姚明男籃巨星，希望她成為女籃的巨星。」有網友表示，簡直是降維打擊。

圖中這位個子高高的女生，就是14歲的山東女孩張子宇。（取材自齊魯晚報）
圖中這位個子高高的女生，就是14歲的山東女孩張子宇。（取材自齊魯晚報）

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