金錢豹外逃3個月 1隻沒找回 杭州新規…猛獸擬植晶片

三隻金錢豹從杭州野生動物世界出逃事件近3個月後，杭州市擬推行猛禽猛獸定位芯片植入等數字化跟蹤定位手段。（取材自36氪）

今年4月，杭州一處野生動物園 發生3隻金錢豹外逃事件，引發關注。時隔3個月，杭州市近期公告指出，正研議新規要求市內動物園業者加強數位化管理，並計畫為特定動物植入定位晶片 。

澎湃新聞報導，事發3個月後，杭州市林業水利局13日發布一份題為「杭州市人民政府辦公廳關於進一步加強和規範動物園管理工作的實施意見」的徵求意見稿，提及將研議「加強園區動物的數位化管理」、「推行猛禽、猛獸植入定位晶片」等措施。

這項意見分成3個部分，分別是動物園日常管理、動物園安全管理、動物安全管理風險。相關規定適用的範圍包含杭州市內的各式動物園、水族館、城市公園的動物展區，以及珍稀瀕危動物飼養繁殖研究場所等。

意見提到，要利用數位化、資訊化手段加強動物園數位化管理，特別是數位化安全管理，尤其是加強動物籠舍、展區、遊覽區等的安全防護視訊、紅外線監控和報警系統建設

此外，建議替猛禽、猛獸植入定位晶片，以數位化方式追蹤定位。

這份文件中也提到，針對園區高風險地區，例如兇猛動物、劇毒動物展示地點，遊客聚集熱點等，應實行雙人負責制。由雙人分工、相互監督，避免人為疏失或錯誤操作引發意外。

浙江省杭州市野生動物世界4月間發生3隻金錢豹外逃事件，由於園方未在第一時間通報引發外界批評。隨後杭州警方也針對相關人員採取刑事強制措施。

據報導，3隻逃跑的金錢豹至今只尋獲2隻，仍有1隻下落不明。