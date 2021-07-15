我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

「紅機」熱線擬重啟 減少誤判 美中領導人直接溝通

金錢豹外逃3個月 1隻沒找回 杭州新規…猛獸擬植晶片

中國新聞組／北京15日電
三隻金錢豹從杭州野生動物世界出逃事件近3個月後，杭州市擬推行猛禽猛獸定位芯片植入等數字化跟蹤定位手段。（取材自36氪）
三隻金錢豹從杭州野生動物世界出逃事件近3個月後，杭州市擬推行猛禽猛獸定位芯片植入等數字化跟蹤定位手段。（取材自36氪）

今年4月，杭州一處野生動物園發生3隻金錢豹外逃事件，引發關注。時隔3個月，杭州市近期公告指出，正研議新規要求市內動物園業者加強數位化管理，並計畫為特定動物植入定位晶片

澎湃新聞報導，事發3個月後，杭州市林業水利局13日發布一份題為「杭州市人民政府辦公廳關於進一步加強和規範動物園管理工作的實施意見」的徵求意見稿，提及將研議「加強園區動物的數位化管理」、「推行猛禽、猛獸植入定位晶片」等措施。

這項意見分成3個部分，分別是動物園日常管理、動物園安全管理、動物安全管理風險。相關規定適用的範圍包含杭州市內的各式動物園、水族館、城市公園的動物展區，以及珍稀瀕危動物飼養繁殖研究場所等。

意見提到，要利用數位化、資訊化手段加強動物園數位化管理，特別是數位化安全管理，尤其是加強動物籠舍、展區、遊覽區等的安全防護視訊、紅外線監控和報警系統建設

此外，建議替猛禽、猛獸植入定位晶片，以數位化方式追蹤定位。

這份文件中也提到，針對園區高風險地區，例如兇猛動物、劇毒動物展示地點，遊客聚集熱點等，應實行雙人負責制。由雙人分工、相互監督，避免人為疏失或錯誤操作引發意外。

浙江省杭州市野生動物世界4月間發生3隻金錢豹外逃事件，由於園方未在第一時間通報引發外界批評。隨後杭州警方也針對相關人員採取刑事強制措施。

據報導，3隻逃跑的金錢豹至今只尋獲2隻，仍有1隻下落不明。

動物園 晶片

上一則

安徽女大生貼微信截圖 實名舉報副院長性騷

下一則

三星堆博物館火了 半邊臉金面具狂吸人潮

延伸閱讀

蘋果創新高 英特爾跟不上

蘋果創新高 英特爾跟不上
中國科技股連日走跌 晶片族群跌幅最大

中國科技股連日走跌 晶片族群跌幅最大
台積電研發少不了它 比利時imec成了美中科技戰前線

台積電研發少不了它 比利時imec成了美中科技戰前線
聖地牙哥動物園 將為園區動物打新冠疫苗

聖地牙哥動物園 將為園區動物打新冠疫苗

熱門新聞

2014年，劉德華主演的「失孤」上映，他在劇中扮演苦尋失蹤兒的農民工，原型人物即為郭剛堂。(取材自電影劇照)

劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了

2021-07-11 21:00
認親現場。（取材自聊城公安）

牽動中國億萬人心 「失孤」1家3口團圓 相擁痛哭

2021-07-14 02:17
在社交平台引起討論的「地鐵小女孩」。（取材自環球時報）

堅持站著的地鐵「日本萌娃」 母闢謠：是中華兒女

2021-07-09 13:00
中國網路叫車應用程式（App）「滴滴出行」母公司共25款App在9日晚間被下架。(中央社)

中南海給了「四個字」定性 滴滴下場恐怕不妙

2021-07-10 21:16
男子拽著女子的脖子，女子雙腳騰空離地。（視頻截圖）

被前男友強拖上車…廣西妙齡女哀號求救 驚動全網

2021-07-12 13:00
永輝超市董秘張經儀離職。(取材自每日經濟新聞)

「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

2021-07-07 08:00

超人氣

更多 >
「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉

「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉
台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」
全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約

全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約
打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點
南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救

南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救