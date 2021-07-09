人為投餵 保育動物貉上海小區頻出沒

成語「一丘之貉」的貉，近年來頻繁出現在上海各個小區。（取自《上觀新聞》）

聽過「一丘之貉」這句成語，但真正見過「貉」的人恐怕就不多。但近年來在上海，被中國 大陸列為「國家二級保護動物」的貉卻頻繁現身，甚至傳出攻擊人和寵物的消息，讓一些上海民眾出門遛狗、散步時甚至會帶上棍子防身。

據解放日報旗下新媒體「上觀新聞」報導，上海市松江區一處社區居民日前投訴，「小區裡的貉開始撲咬寵物、攻擊居民了！」讓這個話題再度引發上海市民關注。

投訴民眾稱，6月某日清晨，他牽著兩隻法鬥在小區內散步，一隻貉突然從停在路邊的車底竄出並作勢攻擊，而且完全不怕人，貉最後還咬傷了法鬥的後腿。

上海市林業總站野保科工作人員鄭運祥表示，初步判斷，可能是狗察覺到貉後趨前，使得母貉感到對幼貉有威脅而做出被動防禦。5到7月是母貉的哺乳期，這段時間母貉為保護幼崽，領地行為更強。

報導稱，在上個月傳出法鬥遭貉攻擊的事件後，網路就開始出現一些關於貉的流言，如：「某小區數百隻流浪貓都被貉吃了」、「貉會傷害小孩子」等。對此，復旦大學生命科學學院研究員王放指出，在上海對貉開展監測調查以來，100多個小區多年來未曾發生過一起貉主動攻擊人的事件。

上海林業部門去年公布的數據顯示，上海至少有147個小區發現貉。據初步估算，上海全市各處分布的貉可能已經超過2000隻。

一項最新調查結果則指出，松江、閔行、青浦三區已成為上海貉最多的地方。其中，松江是貉最常出沒的區域，越來越多小區已形成「人貉共存」的景象。

調研發現，人為的無節制投餵，是導致小區內貉數量急劇增長的主要原因。一些愛貓人士會定期在小區投放貓糧，原意是餵養流浪貓，「結果貓沒吃，都讓貉吃了」。