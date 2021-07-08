雲南落單公象獨自活動32天 VIP待遇護送回家

離群公象返回西雙版納猛養保護區後行走在森林中。（新華社）

雲南北漂野生象群的落單公象，日前被捕捉送回西雙版納國家級自然保護區，成為第一頭返回棲息地的迷途象，這隻公象在返家途中享受了「VIP待遇」，全程配備警車引導和醫療保障車，專業獸醫和救護人員護送，運送人員還在400多公里路途中，選了好地方給牠補充食物和飲水，充分保障安全。

綜合新華社、中新網報導，7日凌晨，這頭落單公象一度距離高速公路僅300公尺，為防範牠進入雲南玉溪市北城街道人群密集區域造成公共安全風險，當地的亞洲象群安全防範現場指揮部因此緊急啟動捕捉轉移。

下午1時20分，落單公象被被送達西雙版納國家級自然保護區管護局猛養子保護區，也就是原來的棲息地。經專家組評估和獸醫檢驗，體徵正常，沒有任何外傷和傷口。

雲南共青團官方微博 發布照片並稱，落單公象放歸結束後，自然進入森林覓食和小河洗澡。

雲南17頭野生亞洲象4月中旬離開棲息地一路向北遷徙，一度進入昆明市區，引發高度關注，迄今原因不明。7月7日被捉返棲息地的落單公象，是在6月6日脫離象群，已獨自活動32天。因為距離象群72公里，被評估很難自行回到象群或返回棲息地。

雲南北移亞洲象安全防範工作省級指揮部表示，獨象安全管控難度大，公共安全風險高，為確保人與象的安全，經研判，現場指揮部按照應急處置預案，對其採取了麻醉捕捉措施，這樣的轉移安置措施是國際通行做法。

雲南大學生態與環境學院教授陳明勇分析，獨象活動區域持續降雨降溫，可供取食的自然植被減少，短期內很難找到適宜棲息地，長期依靠人工投食，不利於其身體健康。