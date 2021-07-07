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朱婷領隊 率女排啟奧運衛冕之旅 球迷：盼升旗唱國歌

中國新聞組╱北京7日電
中國女排東京奧運大名單公布，由朱婷擔任隊長。（新華社）
中國女排東京奧運大名單公布，由朱婷擔任隊長。（新華社）

中國女排參加東京奧運大名單日前公布，隊長朱婷領銜的12人將代表中國女排開啟奧運衛冕之旅；球迷們都表示，希望中國女排可以「升國旗，奏國歌」。

據@中國新聞網報導，大名單中，朱婷、張常寧、顏妮、袁心玥、丁霞、龔翔宇和劉曉彤都曾參加過里約奧運，而李盈瑩、姚笛、王媛媛、王夢潔和劉晏含則是首次登上奧運大舞台。然而強敵環伺的奧運，中國女排能否再次創造佳績？

報導指出，從參賽陣容來看，中國隊本次參加東京奧運的成員中有一大半都是上一屆奧運的冠軍成員，她們不僅技術嫻熟，而且有著豐富的大賽經驗；與5年前參加里約奧運會那支青澀的隊伍相比，如今的中國女排無疑是一支更加成熟的隊伍。

報導稱，隊長朱婷通過在土耳其的海外歷練，已經成長為名副其實的世界級主攻；另外一位主攻手張常寧則在剛剛結束的世界女排聯賽大放異彩；再加上奇兵李盈瑩和里約奧運會的「福將」劉曉彤，中國女排進攻端的實力絕對不容小覷。

副攻線上，徐雲麗退役之後，袁心玥接替了她的位置成為隊內的主力副攻之一。從2018年世錦賽至今，她的進步也有目共睹。她與老將顏妮搭檔，無疑會為中國女排在網口築起一道堅固的長城。

報導說，接應位置上，除了有主力接應龔翔宇坐陣之外，劉晏含也出現在了名單之列。由於是主攻手出身，劉晏含在前排的進攻和攔網都可以給對手造成一定的震懾力，是替補接應的不二人選。而在自由人一環，中國隊則擁有2019年女排世界杯的「最佳自由人」王夢潔。

東京奧運 中國

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