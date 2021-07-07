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手術中褲子掉落 醫堅持做完：天塌了也要保證患者安全

中國新聞組／北京7日電
醫師做手術太專注，沒發現褲子掉了，被麻醉醫生提醒後因擔心提褲子會造成細菌污染，直到術後才提上褲子。(取材自紅星新聞)
醫師做手術太專注，沒發現褲子掉了，被麻醉醫生提醒後因擔心提褲子會造成細菌污染，直到術後才提上褲子。(取材自紅星新聞)

四川涼山一位醫師日前做手術時褲子突然掉落，擔心提褲子造成細菌感染，仍堅持做完手術，相關視頻引發熱議，網友紛紛點讚。

紅星新聞報導，在這段視頻中，這名醫師是涼山昭覺縣醫師阿約次爾，站在手術台前，褲子不知何時已經掉落，但他似乎毫不在意，注意力完全放在正在進行的手術上。這一幕被護士拍下後，也讓阿約次爾走紅網路。

據拍攝視頻的護士表示，當時手術做到快要結束的時候，阿約次爾醫師正在為患者縫合，由於太專注，沒發現褲子掉了，麻醉師提醒他才發現。但由於中途提褲子會有細菌污染，醫師沒有中斷手術，堅持做完手術才穿好。

對於在網路上走紅，醫師阿約次爾回應稱，當時完全沒有感覺到褲子掉落，一直在專注做手術，把患者安全放在第一位，「即便是天塌下來，也要保證患者的安全。」

來源：YouTube

這條視頻在網路上引發了廣泛的關注，微博一些健康醫療大V科普了「無菌原則」。

@鉛醫薔薇稱，在做手術的時候，一般認為腰以上肩以下，和身體前面以及雙手和胳膊是無菌的，其他地方都認為是有菌的。外科手術一旦感染，後果非常嚴重，所以說手術過程中也沒有辦法提衣服。當然可以讓沒有上手術台的人幫忙提一下。

@丁香醫師稱，術者和巡回護士有責任在手術開始前確定手術衣合適，避免褲子脫落風險。術中出現了掉落意外，也應該由巡迴護士協助處理。當然，如果情況特殊，確實沒機會處理，術者是不能自己去提褲子的。

網友們看了視頻非常感動說，「仁心仁術」、「太敬業了！」、「本來想笑得，突然感覺很心酸，謝謝醫師」、「醫師太不容易了」、「是英雄都應好好的宣傳，不要老是讓好人躲在幕後！」、「護士在幹嘛呢？」、「不是沒發現，是當時不能分心做其他事。」、「為甚麼褲會掉下來？」

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