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「黨管一切」 滴滴涉國安 受罰恐遠超阿里

中國新聞組／北京6日電
「滴滴出行」被中國官方盯上。（路透）
「滴滴出行」被中國官方盯上。（路透）

包括滴滴在內的中國網路平台企業連日遭國家網信辦安全審查，與中共高層擔憂數據安全風險遭洩露密切相關；對北京當局來說，大型網路平台搜集用戶訊息，涉及的不只是個人隱私，更是國安問題。監管人士並指出，「滴滴出行」不顧監管層多次溝通，貿然來美上市，懲罰力度將遠超阿里巴巴。

北京官方勒令下架「滴滴出行」App後，中國網路昨流傳一篇多年前滴滴利用手上數據披露中國各部委上下班情況分析報告，以證明滴滴掌握的數據已涉及國安。

這篇報告是2015年滴滴利用手中數據與新華社新媒體中心合作，分析7月13和14日各部委上下班情況。報告分析指出，中國「可能沒有不加班的部委」，各部委兩日晚上6時至次日凌晨2時，均有出發用車數據，其中加班「最狠」的是國土資源部。

報告還指出，公安部與外交部這兩天下午6時至次日凌晨2時，出發用車數據分別為235輛和2007輛。但公安部基本是24小時運轉，每個小時出發和到達的車輛十分平均。外交部除凌晨3時到5時沒有出發的數據外，其他時段有出行用車。

滴滴6年前發布的報告，原意或許是為拍官方馬屁，但看在堅持「黨管一切」的北京當局眼中，類似滴滴這樣的大型網路平台，竟能掌握如此大量重要數據，相當危險。

對北京當局來說，大型網路平台搜集用戶訊息，涉及的還不單是個人隱私問題，更是國安問題。

環球時報就強調，絕不能讓任何一家網路巨頭成為比官方掌握個人信息還詳細的超級資料庫，更不能給它們對那些數據的隨意使用權。尤其像滴滴出行這樣的公司，它在美國上市，其排第一第二的股東都是外國公司，北京官方對其信息安全監管需更嚴格。

財經網媒「巨子ICON」也引述中國監管人士稱，「一旦滴滴出行在美上市成功，將會面臨美國的監管要求，勢必會讓中國國家和公民數據安全面臨不可控。這是存在極大危險的，違背國家安全」。而「滴滴出行」不顧監管層多次溝通，貿然來美上市，懲罰力度將遠超阿里巴巴。

繼「滴滴出行」App遭勒令下架後，網信辦5日宣布，對「運滿滿」、「貨車幫」、「BOSS直聘」等3家網路平台實施「網絡安全審查」。中國網路安全專家指出，接連兩天事件象徵北京當局「網絡安全審查」已正式啟動，這對外傳遞一個重要訊息：中國當前正重點關注互聯網領域安全，尤其是關鍵信息基礎設施的供應鏈安全。

中國 北京 公安

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