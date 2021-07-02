畢業典禮吹暖風 食堂大姐姐致辭 宿管阿姨上頒獎台

薈園食堂三樓餐飲窗口服務員李倩在華中農業大學畢業典禮上發言。（取材自澎湃新聞）

華中農業大學6月27日的畢業典禮上來了一位特殊的嘉賓，她的發言語句質樸，現場卻掌聲不斷，她是該校薈園食堂三樓餐飲窗口的服務員李倩。而內蒙古工業大學6月25日的畢業典禮上，同樣也迎來了一批特殊的嘉賓，包括食堂廚師、校園保安、衛生室醫師，應邀為2021屆優秀畢業生頒獎。另外，西安歐亞學院則邀請了宿管阿姨參加畢業典禮。這樣的畢業典禮讓網友大喊感動，直呼「接地氣」。

內蒙古工業大學的畢業典禮上，食堂廚師、校園保安、衛生室醫師應邀為優秀畢業生頒獎。（取材自澎湃新聞）

澎湃新聞報導，李倩在畢業典禮上感情地表示：「今天能有機會站在這裡見證同學們人生重要的一刻，我很榮幸，也很激動！」

李倩表示，從河南老家來到華農，已有六年的時間，「也許和你們中的有些人是同時走進校園」。「還記得初入校園時的你們，穿著綠色的迷彩服，在我的窗口前面排著長隊，而我，因為剛剛走進大學廚房，打飯時顯得有些手忙腳亂，本以為會遭到責怪，可是你們卻用稚嫩的笑臉為我加油。」「從那時起，我就決心要做你們的『大姐姐』，不能讓你們餓著了。」

李倩溫柔叮嚀：「同學們，你們即將離開校園，但一定要記住：無論走到哪兒，無論做什麼，都要腳踏實地，堅持把一件事情做好，平凡的崗位也能為社會創造價值…工作、學習，再忙，也要記得好好吃飯…薈園大包、桃園拌麵、還有十分粥道，永遠為你留著！」

「好好吃飯」戳中了不少人的淚點，網友除了大呼感動外，更直言「這樣的畢業典禮超級接地氣」。