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中共百年黨慶 習近平7.1將發表講話

特派記者呂佳蓉／北京30日電
中共百年黨慶活動之一的文藝演出。(記者呂佳蓉／攝影)
中共百年黨慶活動之一的文藝演出。(記者呂佳蓉／攝影)

今年7月1日是中國共產黨成立100周年的黨慶，新華社稍早發布訊息表示，慶祝中國共產黨成立100周年大會將於7月1日上午8時在北京天安門廣場舉行，中共總書記習近平將發表講話。

新華社報導，屆時中央廣播電視總台和新華網將進行現場直播；全國各級廣播電視主頻道、主頻率，各新聞網站、新媒體平台同步轉播。

現今中外記者也已陸續入住指定酒店進行閉環管理，並且需在入住前做核酸檢測。

另據大公報報導，全國優秀縣委書記表彰會議6月29日下午在京舉行，總書記習近平會見全國優秀縣委書記並合影留念。

中共中央政治局委員、中央組織部部長陳希表示，習近平總書記會見與會同志，充分體現了黨中央對縣委書記的高度重視和深切關懷。廣大黨員幹部要以受表彰的優秀縣委書記為榜樣，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，增強「4個意識」、堅定「4個自信」、做到「兩個維護」，鑄牢忠誠品格，堅守人民情懷，弘揚務實作風，砥礪擔當精神，錘鍊過硬本領，保持清廉操守，為全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的更大貢獻。

經黨中央同意，中央組織部決定，對在縣（市、區、旗）委書記崗位上取得優異成績的103名同志授予全國優秀縣委書記稱號。

中國 習近平 同志

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