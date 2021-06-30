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中國打新冠疫苗飛速 超過12億劑次

中國新聞組／北京30日電
中國新冠疫苗接種超過12億劑次。(取材自澎湃新聞)
中國新冠疫苗接種超過12億劑次。(取材自澎湃新聞)

本報系聯合報報導，國家衛健委29日宣布，截至2021年6月28日，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗12億671萬4000劑次。而部分地區仍持續以抽獎及贈品手法，招徠民眾接種疫苗。自5月以來，中國接種新冠疫苗加速，從突破11億劑次，只用了4天就到突破12億劑次，中國速度受矚。

另據香港01報導，上海有街道接種站推出「抽大禮包」活動，凡在指定時間內接種第二劑次疫苗，最高可獲得價值人民幣8000元（約1244美元）的禮品組合。最差也能得到洗護髮用品組或雨傘二選一的「陽光普照獎」。

上海迪士尼樂園也配合官方政策推出措施，凡在三天內到場接種第二劑次疫苗的遊客，就可獲得一張免費門票；而上海梅賽德斯．奔馳（賓士）文化中心更以免費贈送演唱會門票、簽名海報等方式，鼓勵民眾接種第二劑次疫苗。

深圳也是至今仍積極推動打疫苗送贈品的地區。位在福田區香蜜湖街道轄區的東海集團和印力集團，日前針對接種疫苗著聯合推出「專屬福利大禮包」抽獎，頭獎可享有飯店豪華客房1晚及雙人自助餐券。而現場接種者不需抽獎，即可獲得五穀雜糧一份。

根據報導，中國網友看到上述鼓勵措施後，紛紛感嘆「打早了」、「早知道就去上海接種」等。但也有人認為這些措施令人「寒心」，對最先接種的醫護人員、「積極分子」不公平，因為他們更先付出，「卻什麼也沒有得到」。

另外，國務委員兼外長王毅29日以視訊方式出席20國集團（G20）外長會。王毅在會中表示，中國迄今已向近100個國家提供了超過4.5億劑疫苗，並呼籲有能力國家避免限制出口或超量囤積，為消除「免疫鴻溝」作出貢獻。

不過，據外電報導，義大利總理德拉基日前以智利為例表示，中國製新冠疫苗的保護力不足。

大公報報導，針對德拉基的指控，中國外交部發言人汪文斌29日回應稱，世界衛生組織（WHO）已將中國「有關疫苗」批准列入緊急使用清單，充分證明其技術路線的安全性和有效性。他並駁斥道，有關說法純屬歪曲、炒作。

國務委員兼外長王毅。(取材自中國外交部網站)
國務委員兼外長王毅。(取材自中國外交部網站)

疫苗 中國 王毅

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