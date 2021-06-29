我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美57%成人 完全接種疫苗

疫苗充足 佛奇：美國人可能不需要打AZ

藏甜蜜 牡丹國民床單刷屏 當年設計師熱戀中

中國新聞組／北京29日電
牡丹床單的花色，看起來十分喜氣。（取材自微博）
牡丹床單的花色，看起來十分喜氣。（取材自微博）

中國博大V、著名寫手@風息神淚日前發布了一條感言，內容是說自己看了一部紀錄片後，才知道80年代的爆款國民牡丹床單的設計師，在設計圖樣時身處熱戀中，然後這款床單就變成那個年代很多父母輩結婚時必備的物件之一。

風息感慨地總結說，「創作者心情甜蜜時，作品根本藏不住啊！」這條回復直接收穫近5000個內贊，滿滿80年代的回憶，幾乎人人家裡都有同款。也有不少網友就此更加深刻地領會了設計師的情感，「浪漫」、「甜蜜」、「心花怒放」。

有網友PO出自家還在用這款床單。（取材自微博）
有網友PO出自家還在用這款床單。（取材自微博）

據上海新聞廣播報導，「國民床單」的得名，可以上溯到2012年9月。當時一位上海網友發了條微博，抱怨自己的耳機被貓咬了，並配了張圖。不料，幾乎沒人關注他那倒霉的耳機，反而耳機下的床單，一條印有淺紅牡丹花圖案的老式棉布床單，吸引了眾人眼球。該微博被轉發近3萬次，甚至到了2015年，還有人在「考古」。

「這床單我家也有！」「我家用了30年也沒壞呢！」「我媽結婚時託了不知多少人才買到的」，這一床單的款式、花色、材質是幾乎每戶中國家庭再熟悉不過，讓網友們紛紛產生共鳴，將其稱為「國民床單」。在網友發起的「曬床單」活動中，有一位網友還特地把床單的標籤露了出來：上海民光被單廠，上海著名的老字號企業。

隨著「國民床單熱」，還帶來了一大波購買需求。據介紹，這款床單原本已於上世紀90年代初停產。看到市場需求後，企業馬上決定恢復生產。2013年，國民床單從一個月幾十條的銷量迅速增加到幾千條，「雙11」當天實現了上百萬元的銷售額。

有趣的是，接受這段採訪的是在民光工作了40多年的龍頭家紡公司研發部經理佴智淵，這就是當年熱戀中的設計師本人。　

中國 微博

上一則

港蘋效應…立場新聞之後 又2網媒下架內容、撤出香港

下一則

西電東送 白鶴灘水電站首批機組發電 習近平致賀信

延伸閱讀

新聞眼／走過百年 中共靠3大法寶固權

新聞眼／走過百年 中共靠3大法寶固權
潘瑋柏老婆曬火辣身材 婚戒不離手

潘瑋柏老婆曬火辣身材 婚戒不離手

和蕭敬騰「臉貼臉」 經紀人不認緋聞

和蕭敬騰「臉貼臉」 經紀人不認緋聞
蕭敬騰打完第2劑疫苗 中媒喊話大S：還不來陪汪小菲？

蕭敬騰打完第2劑疫苗 中媒喊話大S：還不來陪汪小菲？

熱門新聞

中國國航6月10日一架從南非約翰尼斯堡飛抵深圳的航班，引爆深圳新一波本土新冠疫情。（取自深圳機場微博官方帳號）

一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破

2021-06-21 12:26
英國衛生大臣韓考克擁吻女助理的照片曝光後，被迫辭職。（取材自觀察者網）

英大臣一吻丟官 拜中國所賜? 胡錫進這樣評論…

2021-06-27 20:52
中共將迎來建黨一百周年。(路透)

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

2021-06-27 10:58
神舟十二號航天員行前訓練適應艙內生活。（新華社）

航天員能沖澡、有Wi-Fi 一探中國空間站「太空豪宅」

2021-06-21 02:00
香港警方27日晚間以涉及國家安全的罪嫌，在機場逮捕香港「蘋果日報」的前資深編輯馮偉光。圖為站在香港蘋果日報外的港警。(美聯社資料照)

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

2021-06-27 15:47
美國歌壇小天后怪奇比莉曾唱了一句詞彙「chink」，引爆歧視亞裔和辱華質疑。（路透資料照片）

唱出chink…美國歌壇小天后涉辱華 發長文道歉

2021-06-22 20:29

精彩推薦

超人氣

更多 >
阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備
打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子
歐國盃／想紅就來脫一下 俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲

歐國盃／想紅就來脫一下 俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲
Delta病毒 紐約市傳播加速

Delta病毒 紐約市傳播加速
宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳

宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳