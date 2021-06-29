藏甜蜜 牡丹國民床單刷屏 當年設計師熱戀中

牡丹床單的花色，看起來十分喜氣。（取材自微博）

中國 博大V、著名寫手@風息神淚日前發布了一條感言，內容是說自己看了一部紀錄片後，才知道80年代的爆款國民牡丹床單的設計師，在設計圖樣時身處熱戀中，然後這款床單就變成那個年代很多父母輩結婚時必備的物件之一。

風息感慨地總結說，「創作者心情甜蜜時，作品根本藏不住啊！」這條回復直接收穫近5000個內贊，滿滿80年代的回憶，幾乎人人家裡都有同款。也有不少網友就此更加深刻地領會了設計師的情感，「浪漫」、「甜蜜」、「心花怒放」。

有網友PO出自家還在用這款床單。（取材自微博）

據上海新聞廣播報導，「國民床單」的得名，可以上溯到2012年9月。當時一位上海網友發了條微博 ，抱怨自己的耳機被貓咬了，並配了張圖。不料，幾乎沒人關注他那倒霉的耳機，反而耳機下的床單，一條印有淺紅牡丹花圖案的老式棉布床單，吸引了眾人眼球。該微博被轉發近3萬次，甚至到了2015年，還有人在「考古」。

「這床單我家也有！」「我家用了30年也沒壞呢！」「我媽結婚時託了不知多少人才買到的」，這一床單的款式、花色、材質是幾乎每戶中國家庭再熟悉不過，讓網友們紛紛產生共鳴，將其稱為「國民床單」。在網友發起的「曬床單」活動中，有一位網友還特地把床單的標籤露了出來：上海民光被單廠，上海著名的老字號企業。

隨著「國民床單熱」，還帶來了一大波購買需求。據介紹，這款床單原本已於上世紀90年代初停產。看到市場需求後，企業馬上決定恢復生產。2013年，國民床單從一個月幾十條的銷量迅速增加到幾千條，「雙11」當天實現了上百萬元的銷售額。

有趣的是，接受這段採訪的是在民光工作了40多年的龍頭家紡公司研發部經理佴智淵，這就是當年熱戀中的設計師本人。