野貓撿回家 養大才知是保護動物「豹貓」

楊婆婆撿回家飼養的「野貓」，沒想到是國家保護動物「豹貓」。（取材自紅星新聞）

四川樂山市五通橋區蔡金鎮的村民楊婆婆，大半年前在山上發現一隻「野貓」，遂好心帶回家當寵物精心飼養，未料竟是國家二級保護動物的「豹貓」。

香港 01報導，去年9、10月間，楊婆婆某日上山採摘斗雞菇，結果發現一隻年幼的「野貓」，當時牠連眼睛都還沒完全睜開。由於一向喜歡小動物，心疼「野貓」恐在山上餓死或凍死，遂決定帶牠回家。一開始，「野貓」不主動進食，為此楊婆婆還餵了牠兩個多月的牛奶 。

後來，楊婆婆發現「野貓」和其他貓走路的姿勢不太一樣，花紋也越來越明顯，不像普通的貓，於是心生疑問。直到近期，一名親屬拍攝照片後請教專業人士，才發現飼養了大半年的寵物原來是國家保護動物「豹貓」，被列入《中國 瀕危動物紅皮書》等級，屬易危物種。

帶隊調查交接的五通橋區自然資源局林政股股長余萍珍表示，這隻「豹貓」重逾5公斤，身長約60至70厘米，每當生人靠近，會發出陣陣哀嚎、低吼，相當有攻擊意識。然而，由於楊婆婆平日當家貓一樣定時餵養「豹貓」，因而導致欠缺自主覓食能力。

據報導，「豹貓」主要棲息於山地林區、郊野灌叢和林緣村寨附近，五通橋區近兩年不時會發現蹤影。