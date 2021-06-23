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孫楊禁藥案重審宣判：8年縮為4年3個月 無緣東京奧運

中國新聞組／北京23日電
中國游泳選手孫楊禁賽時間縮短為四年三個月。(中新社資料照片)
中國游泳選手孫楊禁賽時間縮短為四年三個月。(中新社資料照片)

位於瑞士洛桑的體育仲裁法庭（CAS）22日發布聲明說，中國游泳運動員孫楊因違反禁藥規定而遭禁賽8年一案，經重審後，禁賽時間縮短為4年3個月。這一判決結果也意味著孫楊無緣東京奧運會。而若他競逐2024年巴黎奧運會，屆時已32歲了。

 來源：YouTube

搜狐體育報導，2018年9月，孫楊在自家接受突擊興奮劑檢查中，對檢查官的資格和正當性提出異議，孫楊一方用錘子破壞血液檢查體的容器，受到世界反興奮劑組織（WADA）多次告發，2019年2月28日由三人仲裁小組組成的國際體育仲裁法庭宣判孫楊敗訴並被禁賽八年。隨後孫楊向瑞士最高法院上訴。去年12月24日，瑞士聯邦最高法院曾發布新聞公報，宣布撤回國際體育仲裁法庭對孫楊的禁賽處罰要求重審。

今年1月瑞士聯邦法院做出解釋，他們認為擔任CAS仲裁小組的主席確實發表不當言論。今年4月國際體育仲裁法庭宣布，孫楊案的第二次聽證會將在5月24日到28日進行。到6月22日，國際體育仲裁法庭宣布，孫楊禁賽期縮短為4年3個月。

此前中國游泳協會根據孫楊在2019年光州世錦賽上，拿到男子200米自由泳和400米自由泳兩枚金牌，已經發給他東京奧運會門票。

不過，澎湃新聞報導，此次國際體育仲裁法庭宣布孫楊的4年3個月的禁賽期限 （即51個月），從2020年2月28日開始計算，這也確定孫楊無緣東京奧運會和2022年在自己家鄉舉辦的杭州亞運會。

對於有媒體報導，現年30歲的孫楊還有參加巴黎奧運會的機會。新浪體育刊文指出，這背後要解決的難題比較棘手。

文章表示，巴黎奧運會2024年7月26日開幕，游泳資格截止日，按以往奧運來推算，大概在6月26日左右，也就是提前一個月左右截止。5月28日解禁的孫楊，有一個月時間衝擊。問題是這一個月時間，上哪裡去衝擊？

文章說，我們可以設想一下，孫楊在四年多時間裡，完全不比賽，一比賽就是直接爭取奧運資格的關鍵賽事，而且奧運資格，往往會參照上屆奧運會的預賽前16名來定，標準不會低，那時已經32歲多的孫楊，能保證一步到位？

此外，人民日報報導，國際泳聯（FINA）22日在官網發布聲明，稱其已收悉國際體育仲裁法庭在世界反興奮劑機構訴孫楊和國際泳聯一案中做出的裁決。國際泳聯確認，中國游泳運動員孫楊已被處罰禁賽4年3個月，自2020年2月28日起生效。

孫楊 東京奧運 游泳

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