監管風暴擴大 人行約談支付寶 斷虛擬貨幣金流

比特幣近期在中國加大力度打壓下，利空罩頂。（路透）

中國 繼續從嚴監管比特幣 等虛擬貨幣 ，人行近日約談工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行和支付寶（中國）網絡技術有限公司等部分銀行和支付機構，重申他們不得為虛擬貨幣提供帳戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務，並要求他們及時切斷交易資金的支付途徑。

大公報報導，近日在中國監管層的強力監管下，比特幣價格一度跌穿3萬2000美元水平，低見3萬1735美元，最新報3萬2872美元，下跌7.6%。

人行昨日傍晚透露打擊比特幣等虛擬貨幣交易炒作，並約談銀行和支付機構的消息。據報導，人行重申，各銀行和支付機構要履行客戶身分識別義務。各機構要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金帳戶，及時切斷交易資金支付鏈路；要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特徵，加大技術投入，完善異常交易監控模型，提高監測識別能力；要完善內部工作機制，明確分工，保障有關監測處置措施落實到位。

隨後建設銀行、工商銀行、支付寶、中國郵政儲蓄銀行、興業銀行也先後發出相關的聲明。昨日稍早，農業銀行已發禁止使用該行服務用於比特幣等虛擬貨幣交易的聲明。綜合而言，銀行機構表示堅決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動，堅決不為虛擬貨幣提供帳戶開立、登記、交易、清算、結算等任何金融產品和服務。對於涉及虛擬貨幣交易的行為，一經發現將立即採取暫停相關帳戶交易、終止金融服務等措施。對發現的違法違規線索，將立即向有關部門報告。

據報導，支付寶表示，將監控排查涉及虛擬貨幣的交易行為，一經發現將立即封堵。嚴禁虛擬貨幣轉帳交易；嚴格虛擬貨幣商戶進入，將從事虛擬貨幣交易的商戶納入黑名單，禁止後續合作。並重申如發現虛擬貨幣交易，將立即停止相關支付服務；對個人帳戶涉及虛擬貨幣交易的，會根據情節限制賬戶收款功能，甚至永久限制收款等處理措施。

報導稱，日前四川所有比特幣礦場被集體斷電，被認為是配合四川省發改委出台的通知，要求在20日前完成省內26個疑似虛擬貨幣挖礦場的甄別、清理和關停工作，同時要求發電企業立即停止向虛擬貨幣挖礦項目供電，並於6月25日前上報自查、整改情況。這也是繼內蒙、青海、貴州後，再有省份對比特幣礦場實施清退措施。