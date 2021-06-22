我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美55.9%成人 完全接種疫苗

台增78例本土確診、死亡6例 陳時中：雙北高風險

監管風暴擴大 人行約談支付寶 斷虛擬貨幣金流

中國新聞組／北京22日電
比特幣近期在中國加大力度打壓下，利空罩頂。（路透）
比特幣近期在中國加大力度打壓下，利空罩頂。（路透）

中國繼續從嚴監管比特幣虛擬貨幣，人行近日約談工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行和支付寶（中國）網絡技術有限公司等部分銀行和支付機構，重申他們不得為虛擬貨幣提供帳戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務，並要求他們及時切斷交易資金的支付途徑。

大公報報導，近日在中國監管層的強力監管下，比特幣價格一度跌穿3萬2000美元水平，低見3萬1735美元，最新報3萬2872美元，下跌7.6%。

人行昨日傍晚透露打擊比特幣等虛擬貨幣交易炒作，並約談銀行和支付機構的消息。據報導，人行重申，各銀行和支付機構要履行客戶身分識別義務。各機構要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金帳戶，及時切斷交易資金支付鏈路；要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特徵，加大技術投入，完善異常交易監控模型，提高監測識別能力；要完善內部工作機制，明確分工，保障有關監測處置措施落實到位。

隨後建設銀行、工商銀行、支付寶、中國郵政儲蓄銀行、興業銀行也先後發出相關的聲明。昨日稍早，農業銀行已發禁止使用該行服務用於比特幣等虛擬貨幣交易的聲明。綜合而言，銀行機構表示堅決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動，堅決不為虛擬貨幣提供帳戶開立、登記、交易、清算、結算等任何金融產品和服務。對於涉及虛擬貨幣交易的行為，一經發現將立即採取暫停相關帳戶交易、終止金融服務等措施。對發現的違法違規線索，將立即向有關部門報告。　

據報導，支付寶表示，將監控排查涉及虛擬貨幣的交易行為，一經發現將立即封堵。嚴禁虛擬貨幣轉帳交易；嚴格虛擬貨幣商戶進入，將從事虛擬貨幣交易的商戶納入黑名單，禁止後續合作。並重申如發現虛擬貨幣交易，將立即停止相關支付服務；對個人帳戶涉及虛擬貨幣交易的，會根據情節限制賬戶收款功能，甚至永久限制收款等處理措施。

報導稱，日前四川所有比特幣礦場被集體斷電，被認為是配合四川省發改委出台的通知，要求在20日前完成省內26個疑似虛擬貨幣挖礦場的甄別、清理和關停工作，同時要求發電企業立即停止向虛擬貨幣挖礦項目供電，並於6月25日前上報自查、整改情況。這也是繼內蒙、青海、貴州後，再有省份對比特幣礦場實施清退措施。

中國從嚴監管虛擬貨幣。人行約談蟻集團旗下支付寶等支付機構。（路透）
中國從嚴監管虛擬貨幣。人行約談蟻集團旗下支付寶等支付機構。（路透）

虛擬貨幣 比特幣 中國

上一則

中國10萬劑疫苗捐阿曼 「須中國人先打」

下一則

疫苗注射器遭美停用 粵企億支訂單停擺

延伸閱讀

美中同時夾擊 比特幣嚇跌

美中同時夾擊 比特幣嚇跌
比特幣驚現「死亡交叉」 面臨3萬美元保衛戰

比特幣驚現「死亡交叉」 面臨3萬美元保衛戰
美元從兩個月高位回落 中國加強打擊挖礦拖累比特幣

美元從兩個月高位回落 中國加強打擊挖礦拖累比特幣
富爸爸窮爸爸作者警告：史上最大崩盤將臨 快買進黃金

富爸爸窮爸爸作者警告：史上最大崩盤將臨 快買進黃金

熱門新聞

被謠傳叛逃的中國國安部副部長董經緯。(取材自推特)

破叛逃美國傳聞 中國國安部副部長董經緯現身談反間諜

2021-06-19 18:21

神舟12號載3太空人升空 3個月完成4任務

2021-06-16 21:21
號稱「中國第一股民」的中國證券市場傳奇人物「楊百萬」楊懷定13日離世。（取材自微博）

2萬炒到2000萬 中國第一股民「楊百萬」辭世

2021-06-14 21:11
中國國航6月10日一架從南非約翰尼斯堡飛抵深圳的航班，引爆深圳新一波本土新冠疫情。（取自深圳機場微博官方帳號）

一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破

2021-06-21 12:26
全球逾半數比特幣礦工來自中國，但北京政府如今矢言，將嚴厲打擊比特幣挖礦和交易活動。（路透）

真的關了 四川比特幣礦場傳遭集體斷電

2021-06-20 00:23
廣東深圳和廣州的疫情都深受Delta突變株的影響。圖為廣東省廣州市，一名護士正在搬運新冠病毒檢測樣本。(美聯社)

Delta變種病毒來勢洶洶 南非至深圳同航班32人確診

2021-06-16 09:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破

一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破
美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起

美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起
白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付

白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付
她在家裡拍「成人片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量

她在家裡拍「成人片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量
李嘉欣倚富商老公擁愛兒 51歲生日狀態曝光

李嘉欣倚富商老公擁愛兒 51歲生日狀態曝光