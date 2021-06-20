牧羊月薪6千包吃住 有大學藝術生想邊放羊邊寫生

甘肅酒泉牧企招聘牧羊人，不少人是懷抱田園生活的夢想，趨之若鶩。（取材自紅星新聞）

疫情 持續，意外失業率攀升，就業 機會銳減，甘肅 酒泉一家牧企招聘牧羊人，開出「月薪人民幣六千，包吃住。」意外吸引浙江、湖南、山東各地大學生報名。

甘肅酒泉一家牧企招聘牧羊人，企業公告的招聘訊息顯示，要徵100位牧羊人，工作地點在阿克塞哈薩克族自治縣，個人月薪人民幣6000元、夫妻工年收入可達人民幣10萬元以上，不但包吃包住、統一發放衣服鞋帽及生活必需品，還有意外傷害保險。

紅星新聞報導，招聘18日發出，一天內就有50餘人報名，更不乏大學生。負責招聘人員說，目前來諮詢的大學生有15個左右，「我這邊報名的有七八個本科生，他們有專業是獸醫，有一個是管理學的，有一位學藝術的畢業生，「他打電話說想去畫畫，想去記錄一下比較生態的一些東西，最後他也報名了。」

據報導，不少人是懷抱田園生活的夢想，但牧羊的工作性質是在牧場裡，位置偏遠，考驗穩定性。負責招聘的工作人員稱，大學生放羊有點可惜，如果真的有大學生願意留下來，之後會安排到管理崗。他說，「考慮到現在很多年輕人對手機網路依賴性比較大，我們會強調清楚，那邊條件艱苦，是沒有網路、沒有信號的，也沒有什麼人，比較單一枯燥。」

一位酒泉當地畢業生表示，看到這則招聘的待遇後心動了，但是感覺工作可能和門房大爺是一個性質，只不過看的是羊，會更孤獨一點，所以就沒有報名。

對於為何提出「夫妻工優先」的招聘要求，招聘人員表示，因為牧區在高原，十分偏遠，夫妻兩人一起放牧，可以相互照應。