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三孩修法 國常會通過計生法草案保障租賃住房

記者蔡敏姿／綜合報導
北京一名年長者與孩童在玩耍。 (美聯社)
北京一名年長者與孩童在玩耍。 (美聯社)

央視報導，國務院總理李克強18日主持召開國務院常務會議，通過「人口與計畫生育法（修正草案）」，加快發展保障性租賃住房的政策，緩解新市民青年人等群體住房困難。

會議通過「人口與計畫生育法（修正草案）」，決定提請全國人大常委會審議。

會議決定針對今年以來農資價格較快上漲對實際種糧農民一次性發放補貼；決定擴大糧食作物完全成本保險和種植收入保險實施範圍，增強農民抵御風險能力；部署進一步推動金融機構減費讓利惠企利民。

會議指出，考慮到受大宗商品價格上漲影響，化肥、柴油等農資價格明顯上漲，當前正值夏收夏種關鍵時期，為保護農民種糧積極性。會議決定，據農資價格上漲情況，中央財政安排人民幣200億元左右資金，對實際種糧農民一次性發放補貼，穩定農民收入。補貼要抓緊發放到位，不誤農時。

為幫助農民抵御災害等風險，會議決定，今年在13個糧食主產省分，對500個產糧大縣實施稻谷、小麥種植完全成本保險和玉米種植收入保險。明年推廣至主產省份所有產糧大縣。中央財政對中西部及東北地區保險保費補貼45%。

為保障城鎮化進程中新市民、青年人基本住房需求，會議確定，落實城市政府主體責任，鼓勵市場力量參與，增加租金低於市場水平的小戶型保障性租賃住房供給。10月1日起，租賃企業向個人出租住房減按1.5%繳納增值稅，企事業單位等向個人、規模化租賃企業出租住房，減按4%徵收房產稅。

保險 國務院 計畫生育

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