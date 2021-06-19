深圳寶安機場餐廳服務員確診 逾400航班取消

深圳市18日新增兩例新冠病毒肺炎確診病例，其中一例為深圳寶安國際機場某餐廳服務員。圖為深圳醫護人員日前為一所特殊學校孩童進行核酸檢測採樣。（取材自深圳新聞網）

深圳市18日新增兩例新冠病毒肺炎確診病例，其中一例為深圳寶安國際機場 某餐廳服務員。深圳機場18日上午關閉所有航站樓內的商舖，並要求航站樓、航空公司基地及貨運經營庫區等區域的工作人員必須出示48小時內核酸檢測 陰性報告才能進入，導致航班大量取消。有報導稱，截至下午3時許已取消進港航班258架次，出港航班211架次。

香港文匯報報導，深圳市新報告兩例確診病例中，在深圳寶安國際機場某餐廳擔任服務員的朱某為輕型病例，經病毒基因測序，其攜帶的病毒為Delta變異株（印度首先發現），與此前CA868國際航班輸入的3例陽性病例和14日報告的確診病例姜某同源。

朱某曾分別於今年1月6日、2月9日完成兩劑國藥北京 生物的疫苗接種，本月四次核酸檢測均呈陰性。除密切接觸者110人均已納入集中隔離觀察，朱某居住的寶安區福永街道下十圍商住街71號新藍天公寓，也已由低風險地區調整為中風險地區，該村人員「准進不准出」。

朱某工作的深圳機場則關閉航站樓內所有商舖，並開展機場全員第三次全面核算篩查，當天進出深圳機場大量航班取消。18日下午，深圳機場發布通報，經核實了解，當日計畫進出港航班780架次，截至下午4時30分，已執行進出港航班460架次，各航空公司在當日運行中動態取消進出港航班63架次，航班運行總體正常。

深圳機場及航空公司工作人員表示，大部分人仍正常上班，但因防疫政策要求，必須持有48小時內的核酸檢測陰性結果報告，不少人這個月核酸採樣次數已經有六、七次。此外，許多一線人員都已經被要求必須穿防護服。

報導引述深圳旅客胡先生說，他18日上午的航班飛北京，聽說機場有確診病例，他特別換上了比平時更加嚴密的N95口罩。辦理值機時，值機人員全部都是全副武裝，安檢口每條隊伍排隊的人數都不超過五人，且無論是飲食還是日常用品的店面都已經關閉。

深圳昨天新增另一確診病例蕭某為35歲男性，南山區後海航天科技廣場A座某公司員工，居住在東莞市南城區百悅尚城，密切接觸者184人均已納入集中隔離觀察。東莞市南城街道百悅尚城小區2棟也由低風險地區調整為中風險地區。