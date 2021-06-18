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航天員湯洪波父母願：3個月後接兒回家

中國新聞組／北京18日電
發射成功後，大家向兩位老人表示祝賀。（取材自微信）
發射成功後，大家向兩位老人表示祝賀。（取材自微信）

神舟12號17日發射，一大早在航天員湯洪波位於湘潭市雲湖橋鎮飛欄村的老家，人頭攢動，異常熱鬧。親朋好友們聚集在湯家小院，陪湯洪波的父母一起收看直播盛況，共同分享這份喜悅和自豪。

微信公眾號「中國退役軍人」報導，湯海秋、伍蘭清坐在第一排，目不轉睛地盯著電視機，很多「粉絲」拿手機對著老兩口拍照錄像，更有人擠到跟前想跟他們拍張合影。

母親伍蘭清展示兒子穿軍裝的照片。（取材自微信）
母親伍蘭清展示兒子穿軍裝的照片。（取材自微信）

1975年，湯洪波出生在湘潭縣一個普通的農民家庭。小時候湯洪波性格文靜，特別愛乾淨，學習成績一直在中等偏上。在父親湯海秋眼中，兒子從不叫苦叫累，性格有些好強。「有一年收稻穀，機器上的灰打了他一身，全臉都是，但他還是堅持幹。」 湯海秋說道。

18歲那年，湯洪波向父親吐露了自己的理想：想招飛入伍。父母都很支持他。最終，他如願考上了航校，畢業後去了新疆，成為一名空軍飛行員。

2010年5月，經過層層選拔，湯洪波成為中國第二批預備航天員。進入航天員大隊後，他一直堅持各種訓練，為飛行做準備，但這一等就是11年。

老兩口如今心裡的願望是：三個月後，當湯洪波從太空歸來，他們想親自去接兒子回家。

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