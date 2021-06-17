神舟12號升空／「太空之家」110立方米 有廚房淋浴間

天和核心艙內部110立方米活動空間為天宮二號3倍大。每名太空人有獨立睡眠區，並配備衛生區、鍛鍊區、太空廚房及用餐區。（取材自微博）

中國 三名航天員(太空人 )聶海勝、劉伯明和湯洪波將駐留太空三個月，中國航天科技集團16日在微信 公眾號發文稱，設計師設計的「太空之家」為航天員預留110立方米、3房1廳的生活空間，是天宮二號的三倍大，分為生活區和工作區，實現Wi-Fi全覆蓋。

香港明報報導，生活區內有獨立的睡眠區，還有衛生區、鍛鍊區、太空廚房及就餐區，配置了120多種營養均衡、口感良好、保質期長的太空食品。鍛鍊區配備太空跑步機、太空單車。此外，相比以前需要「站睡」，這次航天員可以「躺睡」，亦能夠在一個「包裹式淋浴間」裡，手持噴槍拭擦清潔自己。

每名航天員亦配有一個手持終端，可以通過App調節艙內燈光，睡眠、工作、運動模式等，以助調節身體及情緒，避免因長時間處於單調環境而不適。每人還有一條私人語音通道，可在這裡和家人傾電話「說悄悄話」，分享自己的太空生活。平時，航天員都帶著骨傳導耳機，可在站上各個艙段互相通話，也能隨時與地面通話。

另據央視報導，為了讓航天員能夠更好地度過這三個月的太空生活，飛行乘組被允許攜帶少量的私人物品。出發前，三名航天員分別透露了自己計劃帶哪些私人物品陪伴自己度過太空之旅。

湯洪波說：「我給我們家兒子錄了很多平常生活的視頻，我偷偷錄的，我準備帶上去。」

劉伯明說：「我現在準備帶一個全家福，帶一個牛娃娃，牛氣沖天嘛。還帶了一小袋助我睡眠的。有的跟著天舟上的，有的跟著核心艙上的，還有隨我們載人船一起上的。」

聶海勝說：「私人物品也都有，作紀念的、作吃的、作展示的都有。到時候展示的時候大家可能也會看到。」