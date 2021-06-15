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台新增本土確診132例、8死 陳時中：疫情緩坡下降

新冠死亡率增加 張文宏：肇因醫療擠兌 而非病毒變異

記者林則宏／北京15日電
上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（中新社）
上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（中新社）

台灣5月11日爆發這波本土新冠疫情以來，迄今累計已造成452人不幸死亡，致死率3.4%，遠高於世界平均。上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏指出，近期無論哪個國家或地區致死率增加，與疫情失控後的醫療資源擠兌有關，而不是因為病毒的變異導致。

張文宏日前發文指出，去年起，新冠病毒不斷出現的變異株引發關注。特別是近期在廣州傳播的變異株，也是主要在印度肆虐的變異株，尤其引發大陸民眾恐慌。一是怕病毒變異，防控力量快不過病毒；二怕病毒致病性升高；三怕疫苗沒用。

張文宏分析近期新冠病毒走向指出，病毒的變異使得新冠毒株的傳染性和致病性發生了變化。最早在英國流行的變異株傳染性增加56%左右。其後發現的南非流行變異株也存在傳染性增加，南美流行變異株則可能增加1.4至2.2倍的傳播性。

近期在中國引起特別關注的印度突變株，今年3月也在英國被檢出。英國衛生部近期的報告顯示，印度變種病毒在英國登陸後，傳播迅速超過英國原來流行的變異株，現在已經占英國檢出病毒株的73%，顯示病毒株傳播速度更快，在病毒進化中居於優勢。

張文宏表示，由於英國的疫苗覆蓋率較高，目前疫情處於可控之中，且重症率並不高，致死率也遠低於百分之一，顯示雖然英國當前被印度變異株攻破，但並未增加臨床壓力。張文宏說，「這說明，近期無論是哪個國家或者地區，病死率增加還是與疫情失控後的醫療資源擠兌有關，而不是因為病毒的變異。」

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