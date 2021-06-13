我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G7公報首提台海直批中國 拜登合縱連橫策略奏效

內唐亞胡魔法謝幕 以色列新政府挑戰高

中國端午粽 老字號、新國貨比拚

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
湖南省汨羅市13日舉行了屈子文化園第二屆龍舟表演賽。參賽龍舟隊在香草湖奮勇爭先，歡慶傳統節日端午節。新華社
湖南省汨羅市13日舉行了屈子文化園第二屆龍舟表演賽。參賽龍舟隊在香草湖奮勇爭先，歡慶傳統節日端午節。新華社

又是一年端午節，各路粽子開始新一輪卡位戰。老字號美食店、新零售商家，甚至火鍋店、奶茶店、咖啡店等都紛紛擠入賽場，帶上自己的冰雪粽、螺螄粉粽、小龍蝦粽等「新粽種」，大肆比拚「靈魂餡料」。

中新社報導，走進超市可以看到，傳統味道的粽子剝下奢華包裝，堅守淳樸本味；新型口味的粽子以「網紅粽」的姿態，拉近著傳統節日與年輕人的距離。「老字號」與「新國貨」的同台競技，並不是一場簡單的零和遊戲，而是演化出1+1＞2的效果。

據盒馬鮮生統計，端午節臨近，粽子的銷量不斷上升。經典口味的洗沙粽賣得最好，本周銷量比上周提升40%。螺螄粉粽、至尊海鮮粽等新口味引發年輕消費者們的好奇嚐鮮，銷量不斷攀升。

鹹粽和甜粽之爭，到了「90後」、「00後」眼裡已經不是問題。在他們看來，好看的粽皮千篇一律，有料的「靈魂」萬裡挑一。兼具「食古」與「嚐鮮」心態，年輕群體漸漸成為粽子的購買主力。

來自天貓的一組消費數據顯示，在6·18購物節期間，「90後」成為粽子消費主力，購買人數和金額雙雙位居各年齡段首位。6月1日至7日，天貓平台上粽子的成交訂單增速為141%，成交金額增速高達300%。

隨著短影音、公眾號的推廣，新口味粽子飄洋過海。「以前我們都是在華人超市買粽子。現在，我會跟著網上的教程帶孩子們一起包各種口味的粽子。」旅居紐西蘭多年的楊小姐說，將中國傳統美食與流行元素包在一起，對讓孩子體驗中國傳統文化，還是挺有意義的。

江蘇省餐飲行業協會執行會長于學榮認為，為「老」美食賦予的新味道，讓更多年輕人關注到傳統美食，將有利於「以新帶老」，帶動古老味道的創新傳承。

「這些層出不窮的新餡料，滿足了不同消費者的需求，是一種傳統美食的創新。」于學榮認為，看似奇葩的新粽子超越了食物本身的內涵，通過新IP帶動傳統文化，有助於年輕人把對美好生活、美味食物的追求融入傳統佳節。

美食 端午節 中國

上一則

中共建黨100周年大會首次演練 1.4萬人參演

延伸閱讀

端午節有5大禁忌 肉粽送一串觸楣頭一招可破解

端午節有5大禁忌 肉粽送一串觸楣頭一招可破解
打完疫苗 紐約華人熱情慶端午

打完疫苗 紐約華人熱情慶端午
媽寄20斤食材 手繪教包粽子 女兒感動：自己是親生的

媽寄20斤食材 手繪教包粽子 女兒感動：自己是親生的
金正恩再批南韓文化「K-Pop如惡性腫瘤」 重申加強軍力

金正恩再批南韓文化「K-Pop如惡性腫瘤」 重申加強軍力

熱門新聞

原南京醫學院女學生被姦殺案，罪犯麻繼鋼（中）被判死刑；圖為麻落網時所拍攝。（取材自人民網）

姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

2021-06-11 10:00
圖為廣州荔灣區白鶴洞街廣鋼新城，醫務人員進行核酸檢測採樣。（新華社）

中國疫情再起 廣州18萬人社區封閉 24小時徹夜篩檢

2021-06-09 23:50
超大蟻穴裡挖出一對蟻王、蟻后，蟻后體長5厘米。（視頻截圖）

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

2021-06-12 10:00
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關。（中新社資料照片）

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

2021-06-08 21:28
南京李女士花30萬買了一塊勞力士「庫存表」。（取材自正觀新聞）

南京女花30萬買勞力士 竟是11年「庫存表」

2021-06-07 08:00
男子識破了裸聊，但臉孔卻被AI換至不雅視頻。（取材自紫牛新聞）

「我不裸聊你怎麽詐騙我」 好奇男和騙子過招損失11萬

2021-06-09 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
還是要相信愛情 3超大咖港星結婚逾20年夫妻相處之道

還是要相信愛情 3超大咖港星結婚逾20年夫妻相處之道
新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算

新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算
台灣包機來打疫苗 單程25萬 已有兩批成行

台灣包機來打疫苗 單程25萬 已有兩批成行
「Delta」變種病毒傳染力強 輝瑞疫苗可對抗

「Delta」變種病毒傳染力強 輝瑞疫苗可對抗
身分詐欺暴增 退稅恐須親赴國稅局…影響近200萬人

身分詐欺暴增 退稅恐須親赴國稅局…影響近200萬人