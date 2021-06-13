上海高校師倡「多配偶」 想交00後女友
上海一高校男教師「允許多配偶制」言論惹議，疑遭網暴。校方稱已暫停其一切教學活動，下一步學校將按照相關制度規定，依法依規做出處理。
綜合媒體報導，華東政法大學國際法學院副研究員包毅楠在其微信朋友圈寫道：「國家既然強調科教興國，就必須重視教師的生計以及生活。高校教師應當特殊對待，譬如允許多配偶制，終生補貼制。」
這番言論發出後，引發輿論關注，很多人提出反對意見，有人表示「照他的意思，結婚的目的僅是為了找個人照顧的話，完全可以找個保母，找什麼配偶。」
包毅楠則在回應中再次強調，「沒錯，我說的就是多配偶，但是把多配偶狹隘理解成一夫多妻是不對的，自己回去反省一下。另外，多配偶跟『找配偶做保母』並不是一回事，不要把兩者等同起來。」隨後，這位高校教師此前更多的爭議言論被曝光，比如他在被問到是否贊同「師生戀」時，表示不反對，並說自己今年的目標就是找個00後女朋友。
包毅楠照片及資料在網路上曝光，疑遭網暴。有網民指出，他對女學生有過多想法，心思沒花在學術上，有厭女歧視女性等問題，稱他思想齷齪。包毅楠就此表示，「我的為人熟悉的人都一清二楚，豈是宵小鼠輩能惡意中傷詆毀得了的？」
不過，也有華東政法大學學生為其發聲稱，「包老師開的課經常遭到學生的哄搶，競爭激烈，包某的學術水平、上課的備課態度可見一斑，學生上課率排在前五名，已盡老師該有之職責，算是一名非常敬業的老師。」還有網民稱讚其外貌。
上一則
FB留言