上海高校師倡「多配偶」 想交00後女友

華東政法大學國際法學院副研究員包毅楠的資料及照片在網路上流傳。 （取材自微博）

上海一高校男教師「允許多配偶制」言論惹議，疑遭網暴。校方稱已暫停其一切教學活動，下一步學校將按照相關制度規定，依法依規做出處理。

綜合媒體報導，華東政法大學國際法學院副研究員包毅楠在其微信 朋友圈寫道：「國家既然強調科教興國，就必須重視教師的生計以及生活。高校教師應當特殊對待，譬如允許多配偶制，終生補貼制。」

這番言論發出後，引發輿論關注，很多人提出反對意見，有人表示「照他的意思，結婚的目的僅是為了找個人照顧的話，完全可以找個保母，找什麼配偶。」

包毅楠則在回應中再次強調，「沒錯，我說的就是多配偶，但是把多配偶狹隘理解成一夫多妻是不對的，自己回去反省一下。另外，多配偶跟『找配偶做保母』並不是一回事，不要把兩者等同起來。」隨後，這位高校教師此前更多的爭議言論被曝光，比如他在被問到是否贊同「師生戀」時，表示不反對，並說自己今年的目標就是找個00後女朋友。

包毅楠照片及資料在網路上曝光，疑遭網暴。有網民指出，他對女學生有過多想法，心思沒花在學術上，有厭女歧視 女性等問題，稱他思想齷齪。包毅楠就此表示，「我的為人熟悉的人都一清二楚，豈是宵小鼠輩能惡意中傷詆毀得了的？」

不過，也有華東政法大學學生為其發聲稱，「包老師開的課經常遭到學生的哄搶，競爭激烈，包某的學術水平、上課的備課態度可見一斑，學生上課率排在前五名，已盡老師該有之職責，算是一名非常敬業的老師。」還有網民稱讚其外貌。