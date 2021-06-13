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中國擬2028年火星取樣 2029年探測木星

中國新聞組／北京13日電
中國擬於2028年實施火星取樣返回，2029年實施木星系及行星際穿越探測。(新華社)
中國擬於2028年實施火星取樣返回，2029年實施木星系及行星際穿越探測。(新華社)

成功登陸火星之後，國家航天局昨天再宣布中國未來的航天計畫。下一步擬於2028年實施火星取樣返回任務，同時還將在2025年前後實施近地小行星取樣返回和主帶彗星的環繞探測，2029年實施木星系及行星際穿越探測任務。

國家航天局新聞發言人許洪亮12日表示，在中國航太發展史上，天問一號火星探測任務實現了六個首次，成功實現透過一次任務完成火星環繞、著陸和巡視三大目標，標誌著中國在行星探測領域跨入世界先進行列。火星上配備的六種科學儀器均已開機測試獲取探測數據，將圍繞水/冰活動、火山活動等，深入研究古火星的宜居環境。

六個首次是：第一，首次實現地火轉移軌道探測器發射；第二，首次實現行星際飛行；第三，首次實現地外行星軟著陸；第四，首次實現地外行星表面巡視探測；第五，首次實現4億公里距離的測控通訊；第六，首次獲取第一手的火星科學數據。

觀察者網報導，許洪亮並在昨天舉行的新聞發布會上發布了「十四五」及未來發展重點。在行星探測方面，2025年前後，將實施近地小行星取樣返回和主帶彗星環繞探測任務，實現近地小行星繞飛探測、附著和取樣返回；2030年前後，實施火星取樣返回任務；還將於2029年實施木星系環繞探測和行星穿越探測任務。

在月球探測方面，將發射嫦娥六號、嫦娥七號探測器，實施月球極區環境與資源勘查、月球極區採樣返回等任務；後續還將研製發射嫦娥八號，與嫦娥七號共同構成科研站基本型。在載人航天方面，2022年將建成長期有人照料的載人空間站，開展航天員長期駐留、空間科學試驗等工作。

同時也將按計畫推進中義意電磁02星、中法天文衛星、中巴地球資源後續星等衛星工程聯合研製，並推動「一帶一路」空間信息走廊、金磚國家遙感衛星星座建設，共同應對全球氣候變化、近地小行星撞擊風險等挑戰。

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