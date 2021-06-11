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華為鴻蒙升級用戶周破千萬 德國首間旗艦店開業

中國新聞組／北京11日電
華為日前推出鴻蒙系統2.0。(新華社)
華為日前推出鴻蒙系統2.0。(新華社)

華為2日正式推出鴻蒙系統2.0（HarmonyOS 2）。9日，根據媒體披露，華為內部人士透露，截至目前，HarmonyOS升級用户已經突破1000萬。另外，德國首家華為旗艦店9日在柏林開業。

香港01報導，華為正式發布HarmonyOS 2系統，同時發布多款搭載該系統的新產品，包括手機、智能手表、平板電腦等。華為預計，2021年底搭載鴻蒙系統的設備數量將達3億部，其中華為設備超過2億部，面向第三方合作夥伴的各類終端設備數量超過1億部。

新華社報導，華為在德國首間旗艦店9日在柏林開業，是華為在歐洲地區營業的第五間旗艦店。華為西歐消費者業務總裁田文浩表示，歐洲市場始終是華為海外業務的重要部分；2020年和2021年前5個月，華為的手提電腦、無線耳機和智能手表在歐洲銷量增長尤為強勁。未來，華為將繼續推進在歐洲的產品銷售，提升用戶體驗，更好地服務當地消費者。

北京日報報導，柏林旗艦店位於當地著名購物街選帝侯大街，店內銷售華為筆記本電腦、平板電腦、手機、智能手表、無線耳機和相關配件，並為消費者提供運動健康、影音娛樂、智慧辦公、智慧出行和智能家居等體驗場景。

華為發布多款搭載HarmonyOS 2的新產品。（取材自華為官網）
華為發布多款搭載HarmonyOS 2的新產品。（取材自華為官網）

華為 手機 德國

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