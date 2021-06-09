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開放三孩政策後 國務院再促試辦育兒假

中國新聞組／北京9日電
在開放三孩生育政策後，國務院提出鼓勵有條件的地區探索開展試辦「育兒假」。（中新社資料照片）
在開放三孩生育政策後，國務院提出鼓勵有條件的地區探索開展試辦「育兒假」。（中新社資料照片）

中央政治局日前宣布開放三孩政策，民間普遍認為缺乏配套措施。國務院8日提出完善家庭監護支持政策，提出鼓勵有條件的地區探索開展試辦「育兒假」。學者認為，通過政策將生育成本轉嫁給企業和家庭，反而會導致女性在職場中遭受性別歧視，政府應補助實施。

新京報報導，國務院新聞辦公室8日公布「國務院未成年人保護工作領導小組關於加強未成年人保護工作的意見」，提出25條重點任務。

在強化家庭監護責任方面，「意見」提出完善家庭監護支持政策。要求全面落實產假等生育類假期制度和哺乳時間相關規定，「鼓勵有條件的地區探索開展育兒假試點」。

行政部門相繼提出探索實施育兒假，是因為「十四五」規畫綱要提出要減輕家庭生育、養育、教育負擔，釋放生育政策潛力，其中一個重要配套就是「探索實施父母育兒假」。

人口問題研就學者何亞福指出，雖然推出父母育兒假是好事，但從現實操作和可行性角度來說，育兒假帶來的成本應由誰買單？如果全部由企業買單，這勢必加重企業負擔，已婚和已有孩子的求職人員不可避免會在就業市場中受到歧視。

他建議，生育孩子是為國家和社會培養未來的勞動力和納稅人，因此，政府財政需要分擔一部分生育成本，可以透過減免稅費、直接給予財政補貼等方式，補償企業因育兒假增加的雇傭成本。

自由亞洲電台報導，旅居美國的政治學者鄧聿文分析說，中國僅出台政策來保障職場女性權益，卻不加大財政扶持和補貼，是將生育成本轉嫁給企業和家庭，並不能真正解決生育問題和性別歧視。

他認為，就目前中國嚴格打壓工會發展的現實來看，一旦懷孕女性遭到職場歧視，現有勞動仲裁機制無法解決後續維權問題。

歧視 國務院 中國

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