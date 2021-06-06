雲南15頭北遷野象 擰開民宅水龍頭喝水

象群進入院子自己擰開水龍頭喝水。（視頻截圖）

雲南近期「一路北遷」的15頭野生亞洲象，被發現進村民家，擰開水龍頭輪流喝水。村民笑稱：咋不關水就走了？

綜合媒體報導，有村民在4日拍到象群進入院子自己擰開水龍頭喝水的視頻。視頻中顯示，一隻大象發現水龍頭，用象鼻擰開一頓暢飲，隨後同行大象也輪流來喝水。大象走後留下開著的水龍頭和「節約用水」的標語。村民笑稱：「怎麼不關水就走了，節約用水沒看到嗎？」有網友說：這也太聰明了吧！

報導指出，這群野生象5日已進入雲南省玉溪市易門縣境內，在浦貝鄉驛馬坡村一帶活動。易門縣政府通過微博 等平台發布應急公告，要求做好亞洲象肇事防範與應急工作。

公告中稱，當亞洲象進家時，要盡快到安全的區域躲避，及時撥打電話求助；在野外與亞洲象相遇時，禁止圍觀挑逗、戲弄亞洲象，禁止用鞭炮、禮花彈等惡意驅趕亞洲象；在道路上與亞洲象相遇，要聽從監測員指揮，及時避讓，不要衝卡，注意安全，避免造成人員傷亡。

公告提醒，在亞洲象出沒的地區從事生產活動及出行比較危險，極易造成人身傷害，避免與亞洲象正面衝突，共同營造人象和諧共生良好環境。

報導說，雲南林業與草原科學院教授楊宇明表示，亞洲象一直有季節性遷徙的習性，主動適應環境是一種本能，保護亞洲象最重要的是基於科學依據，解決現實問題，浪漫化、娛樂化的看待大象北遷事件，不利於深層次問題的解決。

在遷徙中，象群中有兩頭成年公象並未隨大隊伍繼續行走，而是選擇返回普洱市墨江縣境內。「母象始終是領隊的，要呵護小象，母象的責任心更強，這是母性的本能。但公象不一樣，它首先關注自己，當它覺得往北走不是適宜它棲息的範圍了，就會選擇折返，這是它們的本能。」

此外，大象保護計劃（Elephant Protection Initiative）特別顧問、終結野生生物犯罪全球倡議（Global Initiative to End Wildlife Crime）主席、聯合國 「瀕危野生動植物種國際貿易公約」（CITES公約）前秘書長約翰·斯坎倫（John E. Scanlon）先生發布消息，表達對雲南大象北遷事件的關注。