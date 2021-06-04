籌備百年黨慶 天安門暫閉 、「一大」紀念館開放

民眾進入第一次全國代表大會紀念館參觀。（新華社）

今年是中共 成立100年，當局將舉行相關紀念活動，北京天安門 廣場本月23日零時至7月1日，暫停開放。「一大」會址紀念館及其他與黨史相關的場館近期陸續開放，建黨百年的宣傳持續升溫。

天安門地區管理委員會表示，按大會部署，自2021年5月25日起至7月1日凌晨將在天安門廣場及周邊區域進行慶祝大會廣場要素搭建施工。施工期間為避免施工人員、設備設施與遊人交叉，確保遊客和施工安全，相關區域將搭建施工圍欄採取封閉式管理。

天安門地區管理委員會指出，因受施工影響，自2021年6月23日零時至7月1日天安門廣場將暫停開放；7月2日上午將根據實際情況適時恢復開放。

中央社報導，「七一」中共黨慶將屆，自2019年關閉整修的中共「一大」會址紀念館3日重開，其他與黨史相關的場館近期也已陸續開放。上海官方也加強宣傳「紅色旅遊」，在地鐵 也貼出宣傳標語，建黨百年的宣傳持續升溫。

中共第一次全國代表大會於1921年在上海的法租界召開，宣告中共正式成立。1952年起，當地被建成「一大」紀念館。

適逢中共建黨100年，「一大」紀念館於2019年8月31日起重新整修，不但翻新擴大會址建築規模，還在建築物旁新建一座人工湖，整個工程耗費600多日，於今年5月底完工。

「一大」紀念館陳列亮點紛呈，其中，建黨文物集中展示，新文化運動、五四運動、馬克思主義早期傳播、中共一大、二大、第一次工人運動高潮等建黨前後的珍貴文獻、照片、實物等悉數亮相。

上海是中共中央早期的活動重點，除了「一大」會址外，城中還有許多和中共歷史相關的景點。而如中共「二大」、「四大」和中共中央軍委機關舊址等處，日前也都結束修繕，陸續開幕。