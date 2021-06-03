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粵「獵鷹方艙」啟動 24小時運轉、檢測產能日12萬管

中國新聞組／北京3日電
工作人員在廣州市廣州體育館，搭建獵鷹號氣膜方艙實驗室。（取材自中新網）
工作人員在廣州市廣州體育館，搭建獵鷹號氣膜方艙實驗室。（取材自中新網）

廣東首個「獵鷹號」氣膜方艙實驗室1日在白雲區廣州體育館正式投入使用，「隨到隨檢、即採即檢」實現24小時收樣檢測，產能可達到每日12萬管。工程院院士鍾南山指出，加大核酸檢測篩查的力度，盡快切斷傳染鏈條，是當前廣東廣州抗疫的首要任務。

香港01報導，廣東省的新冠肺炎疫情持續嚴峻，且廣州市的本地個案呈現出傳播鏈延長，變異株傳播力強等特點，極大地增加了阻斷病毒傳播難度。日前，經廣州市政府統一協調，決定在廣州體育館建設「獵鷹號」氣膜方艙實驗室。

工程院院士鍾南山2日為「獵鷹號」工作人員加油打氣，堅決打贏廣東這場疫情防控的硬仗。

廣州體育館面積為5000平方米，將合共安置4個占地約210平方米的氣膜方艙實驗室。而每個方艙實驗室中，都含有試劑準備區、樣本處理區、擴增分析區三大區域，內部配有自動開蓋加樣機、全自動核酸提取等全自動檢測設備，檢測產能可達每日3萬管。

4個氣膜方艙實驗室全部投入使用後，整體檢測產能可實現每日12萬管，每個氣膜方艙實驗室全天候運轉，保證結果在24小時內發布。

隨著廣州核酸檢測需求增加，「獵鷹號」氣膜方艙實驗室進駐白雲區之外，「獵鷹號」移動方艙實驗室也於近日進駐荔灣區。

工作人員在獵鷹號氣膜方艙實驗室內工作。（取材自中新網）
工作人員在獵鷹號氣膜方艙實驗室內工作。（取材自中新網）
廣州市廣州體育館的獵鷹號氣膜方艙實驗室。（取材自中新網）
廣州市廣州體育館的獵鷹號氣膜方艙實驗室。（取材自中新網）

檢測 疫情 鍾南山

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