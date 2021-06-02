廣州增11例本土確診 封閉38區域 防疫措施升級

廣州新增新冠肺炎本土確診個案中呈現出區域集中性、家庭聚集現象兩個特點。（中新社）

廣東省新冠肺炎疫情 未減緩，昨通報新增11宗本土確診病例，另兩宗本土無症狀感染病例，全部出現在廣州。為遏制疫情傳播，廣州和佛山昨天都升級防疫措施。

廣州衛健委昨表示，廣州新增本土確診個案呈現出區域集中性、家庭聚集現象兩個特點。廣州昨公布患者詳情，年齡最小的為一名七歲女童，被診斷為無症狀感染者。其餘十名患者包括四男六女，年齡介乎16歲至85歲，均居住在廣州荔灣區 。

廣州市疫情防控指揮部昨通告，公布38個封閉管理區域，包括荔灣區中南街全域、全市所有感染者居住和工作的37個疫點及周邊區域；涉及有關區域的市民即日起要嚴格居家，足不出戶，封閉管理。

鄰近廣州的佛山市近日也持續出現感染個案，當地新冠肺炎疫情防控指揮部昨宣布，限制市民和車輛離開當地的管理措施。任何人經機場、鐵路、公路客運站離開當地，均需提供「健康碼」綠碼，並持有72小時內核酸檢測 無感染證明。

中國工程院院士鍾南山對廣州這波疫情提出建議稱，針對人口多、密度大的疫情重點區域，應採取更加及時、嚴格、精準的防控措施，減少市民流動和聚集，加大核酸檢測篩查力度，盡快切斷傳播鏈條。