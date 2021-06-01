中國三孩政策：懷胎救國生育大躍進 可行嗎？

中國人口總規模增長慣性減弱，勞動年齡人口波動下降，老齡化程度不斷加深。(歐新社)

「三孩政策來了！但我一個都不想生。」中國 在5月31日正式宣布，將放寬計劃生育的限制，全面開放民眾「可以生三個小孩」，以解決中國少子化與高齡化的人口危機。

雖然政策同步祭出各項配套利多，像是完善生育休假制度、托育服務或是住房政策優化等，但這些中央口頭承諾的福利含糊不清，也沒有具體實際的措施，因此在官方一頭熱的三胎政令宣導之下，中國社會輿論卻是反應冷淡，直指核心問題根本不在開放幾胎，而是長期的經濟結構與社會壓力所致。中國的三孩政策背後「救國邏輯」為何？又為什麼反被輿論嘲弄？

這次的「三孩政策」深受矚目，是因為政策的決定是來自於中國領導最核心的中共中央政治局，在5月31日的決議。主要是針對中國老齡化以及人口均衡發展的棘手難題，所提出的生育優化政策，根據會議結論提出的辦法，就是要再次放鬆民眾生育限制，從原來的二胎改為「一對夫妻可以生育三個子女」，這是繼2013年開放「單獨兩孩」（夫妻中有一人是獨生子女，即可生二胎）、以及2015年全面開放二胎之後，中國在計劃生育的國家政策上第三次的鬆綁。

「三孩政策來了！但我一個都不想生。」中國在5月31日正式宣布，將放寬計劃生育的限制，全面開放民眾「可以生三個小孩」，以解決中國少子化與高齡化的人口危機。

實際上目前已公開的資訊，還沒有完整政策細節，除了已知全面開放三胎之外，政策什麼時候正式上路？有那些配套措施或獎勵辦法？如果現在官方已經確立開放三胎，那現在開始到實施之前，如果有人超生的話是否還要被罰款？儘管中國官方從31到6月1日鋪天蓋地放出各類宣傳、還有國家衛健委領頭出面回應，但這些資訊除了浮泛的政令之外，都沒有解答民眾的各項疑問。

「國家要你生三胎，問題是誰想生？誰敢生？」輿論第一時間的反應，是往官方的頭上澆了一桶冷水。對許多中國民眾而言，真正關心的是「如何獎勵生育」，有沒有配套的利多來解決不想生的困境？在官方的三孩政策決議中，只有模糊不清的機械式承諾：

「加強適婚青年婚戀觀、治理改善婚嫁陋習和天價彩禮、提高優生優育服務、發展普惠托育服務、降低家庭教育開支、完善生育休假制度、加強稅收住房等支持政策、保障女性就業權益...」

連串的口號堆疊，反讓民眾對於三孩政策的觀感顯得蒼白無力。雖然政府信心十足地認為，只要「放開三孩政策就有利於人口出生、緩解老齡化，甚至有利消費和嬰幼兒、教育產業」，但實際上在世界各個已開發國家都感到棘手難解的人口危機，問題都不僅只在不生而已，中國的三孩政策或許有機會短暫提高出生率，但是否能夠演變成全國生育大躍進、進而解決長期人口問題的解方，恐怕有些一廂情願。

與以往漸進式開放不同，本次的三孩政策甫一推出就是全面開放，不像之前2013年先試行所謂的「單獨兩孩」，主要的邏輯仍在於人口危機的迫切感。(歐新社)

與以往漸進式開放不同，本次的三孩政策甫一推出就是全面開放，不像之前2013年先試行所謂的「單獨兩孩」，主要的邏輯仍在於人口危機的迫切感。

今年5月11日，中國發布每10年一次的第七次人口普查結果（本次調查時間：2020年10-11月間）。根據中國政府數據，在上一次2010年的第六次全國人口普查，全國總人口為13.39億人；2020年的調查結果則為14.11億人，在這十年間共成長了5.37%，依然為全球第一人口大國（其次為印度13.66億人）。不過針對本次結果，中國統計局也表示：

「我國人口發展的內在動力和外部條件發生了顯著改變，出現重要轉折性變化，人口總規模增長慣性減弱，勞動年齡人口波動下降，老齡化程度不斷加深。」

根據今年公布的官方數據，中國的65歲及以上人口比已達到13.5%。若依照國際標準──65歲以上人口比率達7%為高齡化社會（aging society）；14%以上則為高齡社會（aged society）──中國正準備踏入高齡社會之列。

除了高齡之外，在生育數字上也有嚴峻的低落趨勢。2020年中國總生育率為1.3。從2011年「雙獨二孩」（夫妻雙方都是獨生子女可生育二孩）、2013年「單獨二孩」（夫妻單一方是獨生子女可生育二孩）、到了2015年，中國政府開放「全面二孩」，正式結束長達30餘年的獨生子女政策之後，生育數字雖然在2016年有所回升，但2017年後，卻又開始下降。（2016年出生嬰兒有1,800萬人；2017年為1,723萬人；2018年為1,523萬。）根據路透社報導，到了2020年，出生嬰兒人數為1,200萬人，相較於2019年的1,465萬人，更是大幅降低了18%。

歸咎原因，除了整體育齡人口下降、「開放二胎」效應逐步減弱、另外也包括中國現代化之後的親密關係轉型、工作經濟壓力、雙親的照護責任等等多重原因，才使得整體生育數字低落。

與以往漸進式開放不同，本次的三孩政策甫一推出就是全面開放，不像之前2013年先試行所謂的「單獨兩孩」，主要的邏輯仍在於人口危機的迫切感。(美聯社)

也因為這次的普查結果顯示了中國正面臨嚴酷的人口危機，因此中央政治局才在5月31日召開會議，決議施行放寬生育的「三孩政策」。然而這一次的開放三胎，是否可能收穫其成效？從目前社會輿論看來，其實並不樂觀。

而就在官方昨天公佈相關消息之後，微博 的熱門話題皆與三胎政策有關，包括：三胎政策會帶來哪些改變、以及相關的配套措施為何等等。《新華社》微博也發起了投票 詢問：「三孩生育政策來了，你準備好了嗎？」當中，獲得壓倒性、絕大多數網友票數的的選項是：「完全不考慮」，與官方意圖相反的壓倒性結果，讓這個投票隨即被刪除。

一定程度上，該投票結果反映了中國民眾的真實想法。網路的討論多聚焦在中國人生存壓力大、生育與扶養成本高的現實之下，因此不論是「開放」抑或「鼓勵」三胎政策，都並非是能生就生的問題，還得考慮房子、就業、醫療、養老等各個綜合因素。就有網友調侃：

「兩個獨生子女結婚要照顧四個老人和三個小孩，還要996，生產隊的驢也不是這個用法。」

對於如今適逢結婚、生育的獨生子女一代而言，光是高工時的996（每天從早9點工作到晚9點，一週6天）以及扶養父母就已經不是容易的事，因此年輕人傾向不願意生小孩，或僅僅生一胎就已經難以負荷。尤其，中國的企業文化與環境也往往不利於想要為人父母的員工。不少大企業創辦人，包括馬雲都盛讚「996文化」，甚至還稱之為福報。中國網友也因此戲稱：「你是都沒有想過還要照顧老人、陪小孩嗎？」、「如果所有企業都996，還有誰要生小孩？」

兩個獨生子女結婚要照顧四個老人和三個小孩，還要996，也讓中國網友哀怨。(歐新社)

即便好幾年前就已經出現相關的問題與討論，但始終沒有得到解決，尤其想要生育的女性也會在工作上承受更嚴重的隱形歧視。不少年齡介於25歲以上的女性時常在面試時被詢問「生育」想法，甚至也必須接受職場上的潛規則：「生育後可能難以晉升，或者職位不保。」網友科研Up主小陳就表示，這導致女性往往會盡一切努力減少對生育對工作的影響，包括：持續工作到臨產期的前幾天，生完孩子坐月子不到兩週就馬上開工，還會討論輪流懷孕以不影響工作。

而說到開放三孩，許多中國網友立刻想起了當年「超生三胎」惹議的導演張藝謀。張藝謀育有三名子女，分別在2001、2004和2006年於北京出生，因為違反生育規定、加上張藝謀名氣樹大招風而曝光，最後讓他在2013年罰款748萬人民幣，並且在《央視》公開向社會大眾道歉。

就在三胎政策之後，許多人開玩笑地說：「是不是應該把錢退給張導？」結果張藝謀工作室的微博帳號，就在5月31當天拿自己超生的事開玩笑：「提前完成任務！」但當年的罰款到底能不能退，在政策沒有溯及既往之下應是無望。不過張藝謀事件，也在中國社會中形成一個既定印象：就算你有國家政策，有能力生、有辦法生、有錢被罰的人，想管也管不著。

在內卷化、貧富差距日漸懸殊、高壓卻無望的勞動環境之下，前幾天一篇名為《躺平即是正義》的文章在網路上廣泛流傳。作者「好心的旅行家」直言自己已經無業兩年多，表示：「壓力主要來自身邊人互相對比後尋找的定位和長輩的傳統觀念，它們會無時無刻在你身邊出現，你每次看見的新聞熱搜也都是明星戀愛、懷孕之類的『生育周邊』，就像某些『看不見的生物』在製造一種思維強壓給你，人大可不必如此。」因此，他寫道：

「躺平就是我的智者運動，只有躺平，人才是萬物的尺度。」

不少網友對「躺平主義」有各自的詮釋，但意思多為不合作、拒絕奮鬥、不暴力、不欲求等。該篇文章最後還引起官方出面抨擊，《新華社》表示「未富先躺須警惕」、《南方日報》也批評「躺平可恥」。不過躺平主義引起諸多網友共鳴與迴響，即便文章已遭百度貼吧刪除，但內容文字已經廣泛流傳，反映了中國年輕人的困境，以及對社會、對生活的極度厭倦卻又無從改變的無力感。

因此身處於這樣的情況下，願不願意、適不適合生小孩，三孩政策是否有效，或許可以用網友調侃的一句成語來做總結——「民不聊生」，意為「現代人，因生活壓力過大，沒有生育孩子的意願。連聊一聊都不願意。」