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年輕男性也愛美 近2成過用BB霜 占醫美3成

記者呂佳蓉╱北京31日電
知名網紅李佳琦被稱為「口紅一哥」，圖為李佳琦參加今年的博鰲亞洲論壇。（記者呂佳蓉／攝影）
知名網紅李佳琦被稱為「口紅一哥」，圖為李佳琦參加今年的博鰲亞洲論壇。（記者呂佳蓉／攝影）

中國男性愈來愈愛「面子」，在乎自己的顏值。據淘寶特價版資料顯示，今年中國「五一」假期間，縣域消費者最愛購買的商品裡，男士彩妝購買同比增長1692.6%。

彩妝商品給人的印象中，始終是女性的消費市場，不過隨著時代在改變，男性對於外在形象要求提高，男士彩妝商品逐漸形成一潛在的巨大市場。

人民日報引述艾媒諮詢「2020年雙十一中國男性化妝品消費情況」數據指出，男士進口彩妝備貨同比增加3000%；千禧年出生的中國男性，購買粉底液的增速是女生的兩倍，購買眼線產品的增速是女性的四倍。

再從產品配別來看，阿里巴巴的數據顯示，彩妝產品中，粉底、唇膏、眼線、眉筆是男性消費者購物車中的新寵。在「九五後」中國男性群體中，有18.8%的人使用過BB霜，百8.6%的人使用過唇膏或口紅。

另從消費者年齡來看，年輕男性更愛美。阿里巴巴的資料顯示，每三名購買粉底的男性裡，就有一名「九五後」；在淘寶購買素顏霜的男性消費者中，「九五後」與「○○後」占近一半。

此外，中國男性消費者也是醫美的主力。艾瑞諮詢此前發布的「2020年中國新白領消費行為研究報告」稱，醫美人群中男性占比已經高達30%。

中國男士化妝品市場近四年來以年均7.7%的速度增長，去年市場規模約167億元人民幣（約26.2億美元），預估此後年均增長約6%到8%，到後年市場規模將突破200億元人民幣（約31.4億美元）大關。

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