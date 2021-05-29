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學霸之女是學渣？ 北大教授輔導作業崩潰認命　

中國新聞組／北京29日電
北京大學教育學院副教授丁延慶聊到輔導作業的親子互動。(視頻截圖)
北京大學教育學院副教授丁延慶聊到輔導作業的親子互動。(視頻截圖)

近日，一段北京大學教育學院副教授丁延慶吐槽女兒的視頻火上熱搜。女兒沒有遺傳到「丁教授」的學霸基因，成績「跟倒數第二名有很大差距」，讓日日為她輔導作業的父親失控飆罵。這段心路歷程讓網友感受「真實」，原來北大教授與一般家長一樣，「不輔導作業父慈女孝，輔導作業雞飛狗跳」。

都市快報報導，丁延慶6歲能背下整本新華字典，本科就讀於北大，後來進入哥倫比亞大學學習，獲得了教育學博士學位，現在是北京大學副教授，他的妻子也是北大畢業生，兩個人都是妥妥的高材生。

然而，丁延慶的女兒幾乎完美避開了父母的學霸基因，在「學渣」的道路上越跑越遠。

給女兒輔導作業時，丁延慶總會有一種深深的無力感，有時甚至忍不住發火。

可看著孩子滿臉的不解和委屈，他又覺得自責，孩子確實努力了，學成這個樣子已經是最好的結果了。從一開始的恨鐵不成鋼，到後來的懷疑人生，最後心如止水，丁延慶略帶著無奈的感慨道：「我想讓孩子逆天改命，孩子卻讓我認命，不接受能怎麼樣？她就這樣。」

丁延慶稱，每天放學都讓女兒強制學習補課，雖然逐漸能跟上，但發現她並不開心，決定放棄高壓強制，希望孩子能發現其他方面的優勢，成為有用之才。

這段視頻引發網友共鳴，輔導孩子作業是家長下班後的噩夢，網上屢見失控的家長咆哮畫面。「丁教授」的案例反而讓網友覺得簡直「人間真實」，網友認同丁延慶最後對女兒因材施教的方法，但也有網友打趣的說「教授口中的學渣不是真學渣，普通人口中的學渣才是真學渣」。

北京 教育 哥倫比亞大學

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