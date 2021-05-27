中國保護未成年人新法6月施行 禁叫熊孩子、雞娃

新修訂後的未成年人保護法將於6月1日起施行。

綜合媒體報導，全國人大常委會法工委社會法室主任郭林茂透露，未成年人保護法修訂草案初次審議後，網上公開徵求意見一個月內，共有1萬9028名未成年人提出了2萬2629條意見，約占網上意見總數的44%。郭林茂介紹，這些意見主要涉及兩個方面：一是減輕學習負擔，二是防治校園欺凌。

該法是不是「熊孩子」的護身符？針對社會上部分這樣的聲音，郭林茂表示，給有不良行為或者嚴重不良行為的未成年人戴帽子，叫「熊孩子」，這本身就不符合保護未成年人的理念，一定程度是戴著墨鏡看待「問題兒童」。

郭林茂指出，未成年人保護法保護的是一個承載著中華未來希望的特殊群體，通過實現未成年人利益最大化，為未成年人的健康成長創造良好的環境。因極個別未成年人有了罪錯，就指責未成年人保護法和預防未成年人犯罪法是「熊孩子」的「護身符」，這是片面的，甚至是不負責任的。

另外，針對社會上廣泛關注的所謂「雞娃」話題，郭林茂表示，不贊同一些家長逼迫未成年人額外參加有關培訓機構學習的行為，也不贊同給這些家長和學生戴一頂「雞娃」的帽子。

所謂「雞娃」是網路流行詞，指的是父母給孩子「打雞血」，為了孩子能讀好書、考出好成績，不斷給孩子安排學習和活動，不停讓孩子去拚搏的行為。

郭林茂指出，學生學習負擔重，被家長逼迫參加各種校外學習培訓，看似是教育 問題，實際上是未成年人保護問題。

他表示，未成年人保護法修訂草案公開徵求意見過程中，近2萬名未成年人提出2萬多條意見，絕大多數都是減輕學生負擔的要求。「這是孩子們發自內心的呼救，是向立法機關的求助。」

郭林茂介紹，在完善未成年人保護法修訂草案時，在監護人的職責中，明確規定「保障未成年人休息、娛樂和體育鍛鍊的時間」。在「學校保護」一章中，明確規定「學校應當與未成年學生的父母或者其他監護人互相配合，合理安排未成年學生的學習時間，保障其休息、娛樂和體育鍛鍊的時間」。「學校不得占有法定節假日、休息日及寒暑假期，組織義務教育階段的未成年學生集體補課，加重其學習負擔」。「幼兒園、校外培訓機構不得對學齡前未成年人進行小學課程教育」。「學校、幼兒園不得與校外培訓機構合作為未成年人提供有償課程輔導」。