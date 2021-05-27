大宗商品漲漲漲 李克強：不准囤積、抬價

國務院總理李克強表示要打擊囤積居奇、哄抬價格。（本報資料照片）

中國國務院總理李克強 26日第三度在國常會「點名」大宗商品漲價，要打擊囤積居奇、哄抬價格，要深入推進反壟斷、反不正當競爭執法，依法查處為搶占市場份額惡意補貼、低價傾銷等行為。

大宗商品一路飆漲，李克強繼上周、上上周之後，26日召開國務院常務會議，連續第三次點名要做好大宗商品保供穩價。

李克強同時指示，多措並舉幫助小微企業、個體工商戶應對上游原材料漲價影響。

國常會議決定，將支持大型企業搭建重點行業產業鏈供需對接平台，用市場化辦法引導供應鏈上下游穩定原材料供應和產銷配套協作，做好保供穩價。國常會並決定打擊囤積居奇、哄抬價格等行為。

同時，支持各地按規定對小微企業、個體工商戶給予穩崗就業 補貼。

督促引導平台降低過高收費、抽成及新商戶佣金和推介費比率。

李克強還要求加強公正監管，嚴格落實公平競爭審查制度，對各類市場主體一視同仁，清理廢除歧視、妨礙各類市場主體參與市場經濟活動的政策和法規，深入的推進反壟斷、反不正當競爭執法，依法查處具有優勢地位的企業為搶占市場份額惡意補貼、低價傾銷等行為。

同時，整治各種亂收費亂罰款，做好基本保障兜底，推動個體工商戶及靈活就業人員參加社保，放開在就業地參保的戶籍限制，探索將靈活就業人員納入工傷保險範圍。

另據路透引述消息人士透露，為遏制因大宗商品價格波動而造成的投資 損失，中國銀保監會已要求當地銀行停止向散戶投資者出售與大宗商品期貨相關的帳戶類投資產品。

消息稱，一年前，中國銀行的原油寶產品因原油期貨跌至負值，導致散戶投資者蒙受穿倉損失近60億元人民幣，中國當局因此採取上述措施。

消息人士指出，對投資產品新銷售的禁令現已擴大至對整個行業的清理，涵蓋與鉑金、鈀金、白銀、黃金、天然氣和大豆等其他大宗商品相關的產品。一些銀行也在考慮將部分現有業務和客戶轉移至關聯券商，但仍有待協商和證券監管機構的審批。